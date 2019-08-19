TAUH201BK/00
Thời gian hoàn toàn thuộc về bạn
Hãy tạo ra không gian của riêng mình. Những tai nghe đặt trên tai này sẽ mang đến cho bạn âm thanh sắc nét và âm trầm mạnh mẽ. Vòng ôm đầu nhẹ đến mức bạn khó nhận ra. Các dây cáp phẳng giúp tránh bị rối. Phần củ tai mềm và có thể gập phẳng xuống khi bạn cần xếp gọn tai nghe lại để mang đi.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt thiết bị âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.
Bộ kích âm thanh neodim 32 mm mang lại âm thanh sống động và âm trầm mạnh mẽ.
Micrô tích hợp với chức năng khử tiếng vọng giúp âm thanh luôn rõ ràng khi bạn muốn trò chuyện.
Núm chụp tai có thể gấp phẳng và xoay ngược vào trong, giúp bạn dễ dàng cất vào túi áo hoặc túi xách. Chỉ cần gấp lại rồi mang theo bên người.
Bộ phận điều khiển từ xa nội tuyến giúp bạn dễ dàng nhận cuộc gọi hoặc tạm dừng nghe nhạc mà không cầm chạm vào điện thoại thông minh. Micrô tích hợp với chức năng khử tiếng vọng giúp âm thanh luôn rõ ràng khi bạn đang trò chuyện.
Chỉ nặng 195 g, tai nghe không dây đặt trên tai này giúp bạn đắm mình trong âm nhạc một cách thực sự thoải mái.
Miếng đệm mềm và thoáng khí giúp bạn cảm thấy thực sự thoải mái khi nghe nhạc trong thời gian dài.
Thiết kế gập gọn lại được, dễ mang theo, cho phép bạn mang theo âm nhạc đi bất kỳ đâu.
Âm thanh
Khả năng kết nối
Hộp các tông ngoài
Kích thước hộp đóng gói
Kích thước sản phẩm
Thiết kế
UPC
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox