Thời gian phát lên đến 31 giờ. Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi

Bạn có 7 giờ phát nhạc sau một lần sạc đầy và thêm 24.5 giờ từ hộp sạc. Đặt tai nghe trở lại hộp sạc và tai nghe sẽ được sạc đầy trong 1.5 giờ. Nếu cần sạc nhanh, chỉ 10 phút sạc sẽ cho bạn thêm một giờ sử dụng, còn chế độ Mono cho phép bạn dùng một bên tai nghe trong khi bên còn lại đang sạc. Có thể sạc hộp qua USB-C.