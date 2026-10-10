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Mới

2000 seriesTai nghe true wireless

TAT2569DB/70

Tai nghe thiết yếu cho mỗi ngày

Luôn tận hưởng âm thanh hoàn hảo ở mọi nơi với tai nghe nhét tai true wireless có khả năng khử tiếng ồn và phản ứng với môi trường xung quanh theo thời gian thực.

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Tai nghe thiết yếu cho mỗi ngày

  • Khử tiếng ồn

  • Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi

  • Cuộc gọi rõ ràng

  • Tai nghe nhỏ gọn. Giá trị vượt trội

Điều khiển cảm ứng. Ghép nối dễ dàng

Các nút điều khiển cảm ứng giúp thao tác đơn giản, còn âm báo cho bạn biết khi một chức năng đã được kích hoạt.

Vừa vặn thoải mái và có thể tùy chỉnh các nút điều khiển cảm ứng trên tai

Các đầu nút tai nằm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn trong ống tai, còn các vỏ bọc đầu nút tai bằng silicon có thể thay đổi giúp bạn tìm được kích cỡ vừa vặn hoàn hảo. Điều khiển cảm ứng trên tai nghe giúp mọi thao tác trở nên đơn giản.

Thời gian phát lên đến 31 giờ. Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi

Bạn có 7 giờ phát nhạc sau một lần sạc đầy và thêm 24.5 giờ từ hộp sạc. Đặt tai nghe trở lại hộp sạc và tai nghe sẽ được sạc đầy trong 1.5 giờ. Nếu cần sạc nhanh, chỉ 10 phút sạc sẽ cho bạn thêm một giờ sử dụng, còn chế độ Mono cho phép bạn dùng một bên tai nghe trong khi bên còn lại đang sạc. Có thể sạc hộp qua USB-C.

Thông số kỹ thuật

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