TAT2205RD/00
Luôn sẵn sàng sử dụng
Còn gì hữu dụng hơn tai nghe không dây đích thực với hộp sạc vừa vặn túi quần jeans ôm của bạn? Tai nghe nhét tai chống bắn nước và chống mồ hôi mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh tuyệt vời với thời gian phát nhạc lên tới 12 giờ.Xem tất cả lợi ích
Có sẵn:
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Hộp sạc nhỏ cho sự thuận tiện tối đa và những tai nghe không dây đích thực này cũng có khả năng chống các tia nước từ mọi hướng. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.
Hãy bắt đầu hành trình với một thiết bị có thể sạc nhiều lần và nhỏ nhắn đến mức đựng vừa trong túi của bạn. Bạn có thể phát nhạc tới 4 giờ chỉ với một lần sạc và thêm 8 giờ với hộp sạc đầy. Chỉ cần sạc nhanh 15 phút trong hộp sạc cũng đủ để bạn nghe nhạc trong 1 giờ. Thời gian để làm đầy hộp sạc qua cổng USB-C là 2 giờ.
Bộ kích âm neodim 6 mm cho chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Bạn cũng có thể thoải mái tận hưởng những giai điệu nhờ thiết kế gọn nhẹ. Đệm mút tai nghe mềm, có thể thay đổi cho nhau giúp bạn lựa chọn được kích cỡ phù hợp, thoải mái.
Bạn có thể dễ dàng điều khiển quá trình nghe nhạc nhờ nút bấm ở mỗi bên mút tai nghe. Bỏ qua hoặc tạm dừng bản nhạc, nhận hoặc từ chối cuộc gọi và nhiều hơn nữa.
Khởi động chức năng hỗ trợ bằng giọng nói mà không cần chạm đến điện thoại của bạn. Hãy nói với chức năng hỗ trợ bằng giọng nói trên điện thoại của bạn để yêu cầu phát nhạc, dẫn đường và kiểm tra thông tin, v.v.
Tai nghe sẵn sàng ghép nối ngay lập tức sau khi bạn lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc. Sau khi ghép nối xong, tai nghe sẽ tự động lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng đã ghép nối với tai nghe.
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Âm thanh
Khả năng kết nối
Hộp các tông ngoài
Tiện lợi
Hộp các tông trong
Công suất
Kích thước hộp đóng gói
Kích thước sản phẩm
Phụ kiện
Thiết kế
UPC
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