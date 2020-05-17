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  • Luôn sẵn sàng sử dụng Luôn sẵn sàng sử dụng Luôn sẵn sàng sử dụng

    2000 series Tai nghe nhét tai True Wireless

    TAT2205BL/00

    Luôn sẵn sàng sử dụng

    Còn gì hữu dụng hơn tai nghe không dây đích thực với hộp sạc vừa vặn túi quần jeans ôm của bạn? Tai nghe nhét tai chống bắn nước và chống mồ hôi mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh tuyệt vời với thời gian phát nhạc lên tới 12 giờ.

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    2000 series Tai nghe nhét tai True Wireless

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    Luôn sẵn sàng sử dụng

    • Bộ kích âm 6mm/kín phía sau
    • Bluetooth®

    Chống tia nước bắn và mồ hôi đạt chuẩn IPX4

    Hộp sạc nhỏ cho sự thuận tiện tối đa và những tai nghe không dây đích thực này cũng có khả năng chống các tia nước từ mọi hướng. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.

    Hộp sạc siêu nhỏ với thời gian phát nhạc lên tới 12 giờ

    Hãy bắt đầu hành trình với một thiết bị có thể sạc nhiều lần và nhỏ nhắn đến mức đựng vừa trong túi của bạn. Bạn có thể phát nhạc tới 4 giờ chỉ với một lần sạc và thêm 8 giờ với hộp sạc đầy. Chỉ cần sạc nhanh 15 phút trong hộp sạc cũng đủ để bạn nghe nhạc trong 1 giờ. Thời gian để làm đầy hộp sạc qua cổng USB-C là 2 giờ.

    Đặt vừa khít, thoải mái

    Bộ kích âm neodim 6 mm cho chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Bạn cũng có thể thoải mái tận hưởng những giai điệu nhờ thiết kế gọn nhẹ. Đệm mút tai nghe mềm, có thể thay đổi cho nhau giúp bạn lựa chọn được kích cỡ phù hợp, thoải mái.

    Nút bấm trên mút tai nghe giúp điều khiển nhạc và cuộc gọi

    Bạn có thể dễ dàng điều khiển quá trình nghe nhạc nhờ nút bấm ở mỗi bên mút tai nghe. Bỏ qua hoặc tạm dừng bản nhạc, nhận hoặc từ chối cuộc gọi và nhiều hơn nữa.

    Dễ dàng khởi động chức năng hỗ trợ bằng giọng nói trên điện thoại

    Khởi động chức năng hỗ trợ bằng giọng nói mà không cần chạm đến điện thoại của bạn. Hãy nói với chức năng hỗ trợ bằng giọng nói trên điện thoại của bạn để yêu cầu phát nhạc, dẫn đường và kiểm tra thông tin, v.v.

    Kết nối thông minh. Tự động tìm thiết bị Bluetooth

    Tai nghe sẵn sàng ghép nối ngay lập tức sau khi bạn lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc. Sau khi ghép nối xong, tai nghe sẽ tự động lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng đã ghép nối với tai nghe.

    Chuyển chế độ từ nghe nhạc sang gọi điện thoại với micrô tích hợp

    -

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Hệ thống âm thanh
      Kín
      Đường kính loa
      6mm
      Màng chắn
      PET
      Trở kháng
      16 Ohm
      Dạng nam châm
      NdFeB
      Phản hồi tần số
      20 - 20 000  Hz
      Độ nhạy
      90  dB

    • Khả năng kết nối

      Micrô
      Micrô tích hợp
      Phiên bản Bluetooth
      5.1
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • HFP
      • HSP
      • AVRCP
      Khoảng cách tối đa
      Lên tới 10  m

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      37.5  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      24
      Chiều rộng
      27.5  cm
      Tổng trọng lượng
      4.25  kg
      Chiều cao
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 10992 3
      Trọng lượng
      0.768  kg
      Trọng lượng bì
      3.482  kg

    • Tiện lợi

      Quản lý cuộc gọi
      • Trả lời/Kết thúc cuộc gọi
      • Từ chối cuộc gọi
      • Chuyển giữa 2 cuộc gọi

    • Hộp các tông trong

      Chiều dài
      18.7  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      12.8  cm
      Chiều cao
      10.4  cm
      Trọng lượng
      0.096  kg
      Tổng trọng lượng
      0.5  kg
      Trọng lượng bì
      0.404  kg
      GTIN
      2 48 95229 10992 0

    • Công suất

      Kiểu pin
      Lithium-Ion
      Có thể sạc lại
      Thời gian phát nhạc
      4+8  giờ
      Thời gian chờ
      50 giờ
      Thời gian nói chuyện
      3 giờ

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      18  cm
      Chiều rộng
      9.5  cm
      Chiều sâu
      4  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 10992 6
      Tổng trọng lượng
      0.153  kg
      Trọng lượng
      0.032  kg
      Trọng lượng bì
      0.121  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      2.9  cm
      Chiều rộng
      5.5  cm
      Chiều sâu
      3.7  cm
      Trọng lượng
      0.032  kg

    • Phụ kiện

      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Cáp USB
      Cáp USB (Type-A đến Type-C)
      Mút tai nghe
      3 kích cỡ

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Xanh dương

    • UPC

      UPC
      8 40063 20124 8

    Badge-D2C

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