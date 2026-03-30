TAT2200PK/97
Chống ồn, tận hưởng cảm giác vừa vặn
Tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày với tai nghe true wireless mang lại cảm giác nhẹ hơn, vừa vặn hơn và âm thanh tuyệt vời. Công nghệ chống ồn chủ động giúp bạn nghe nhạc không bị xao nhãng, trong khi các đệm tai có bề mặt vân giữ tai nghe luôn cố định và thoải mái khi đeo.Xem tất cả lợi ích
Có sẵn:
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đệm tai SecureFit có bề mặt vân giúp mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái hơn, đồng thời tạo độ kín tốt để âm thanh hay hơn nữa. Các tính năng như Dynamic Bass cho phép bạn tận hưởng trọn vẹn sức mạnh của những bản nhạc yêu thích ngay cả khi nghe ở mức âm lượng nhỏ.
Công nghệ chống ồn chủ động giúp giảm tiếng ồn bên ngoài để bạn tập trung vào âm nhạc, podcast và cuộc gọi. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này trực tiếp trên tai nghe hoặc thông qua ứng dụng đồng hành. Chế độ Awareness Mode cho phép âm thanh bên ngoài lọt vào khi cần thiết.
Chiếc tai nghe này được trang bị hệ thống bốn micrô, trong đó hai micrô kết hợp với thuật toán khử tiếng ồn AI để mang lại các cuộc gọi siêu rõ nét. Ngay cả khi bạn đang ở trong một quán cà phê đông đúc, giọng nói của bạn vẫn được truyền tải rõ ràng và người ở đầu dây bên kia sẽ không bị phân tâm bởi những âm thanh xung quanh.
Tương thích với các thiết bị Bluetooth® 6.0 mới nhất, giúp bạn phát nhạc mượt mà không bị gián đoạn khó chịu, đồng thời có thể kết nối cùng lúc hai thiết bị. Ngoài ra còn hỗ trợ Google Fast Pair và Microsoft Swift Pair.
Đừng lo về thời tiết, chuẩn kháng nước IPX4 giúp tai nghe chống nước bắn, nên không ngại một chút mưa nhẹ! Đeo trong những ngày đặc biệt nóng? Một chút mồ hôi cũng không thành vấn đề.
Hộp sạc nhỏ gọn dễ dàng cho vào túi quần, hoặc bạn có thể gắn dây vào lỗ xỏ dây để treo hộp vào túi xách hoặc đai quần. Chế độ Mono cho phép bạn sử dụng một bên tai nghe trong khi bên còn lại đang sạc.
Khi tắt chống ồn, bạn có 8 giờ sử dụng sau mỗi lần sạc đầy và thêm 28 giờ từ hộp sạc (khi bật chống ồn, bạn có 6 giờ sử dụng và thêm 21 giờ từ hộp sạc). Nếu cần sạc nhanh, chỉ cần đặt tai nghe vào hộp trong 10 phút là có thêm 2 giờ sử dụng. Hộp sạc được sạc qua cổng USB-C.
Bạn cảm thấy âm nhạc của mình còn thiếu điều gì đó? Ứng dụng đồng hành của chúng tôi có tính năng EQ – bộ cân bằng âm thanh trực quan cho phép bạn tinh chỉnh âm thanh và khám phá các cài đặt EQ khác nhau chỉ bằng đầu ngón tay. Bạn cũng có thể dùng ứng dụng để kích hoạt Dynamic Bass, quản lý các thiết bị đã kết nối, cập nhật firmware và nhiều tính năng khác.
Các driver tùy chỉnh trong tai nghe này được điều chỉnh theo âm thanh đặc trưng của Philips, mang đến cho bạn âm thanh ấm áp, tự nhiên với âm trầm sâu tuyệt vời.
Chúng tôi sử dụng nhựa tái chế sau tiêu dùng trong sản phẩm của mình và bao bì được làm từ bìa cứng tái chế được chứng nhận FSC với các miếng lót được in trên giấy tái chế.
