    Tai nghe True Wireless

    TAT2200LB/97

    Chống ồn, tận hưởng cảm giác vừa vặn

    Tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày với tai nghe true wireless mang lại cảm giác nhẹ hơn, vừa vặn hơn và âm thanh tuyệt vời. Công nghệ chống ồn chủ động giúp bạn nghe nhạc không bị xao nhãng, trong khi các đệm tai có bề mặt vân giữ tai nghe luôn cố định và thoải mái khi đeo.

    Tai nghe True Wireless

    Chống ồn, tận hưởng cảm giác vừa vặn

    • Tai nghe nhỏ gọn. Vừa vặn thoải mái
    • Khử tiếng ồn chủ động
    • Công nghệ 4 micrô
    • Âm thanh tự nhiên. Bass mạnh mẽ

    Tai nghe sử dụng hằng ngày, đeo vừa vặn, âm thanh tuyệt vời

    Đệm tai SecureFit có bề mặt vân giúp mang lại cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái hơn, đồng thời tạo độ kín tốt để âm thanh hay hơn nữa. Các tính năng như Dynamic Bass cho phép bạn tận hưởng trọn vẹn sức mạnh của những bản nhạc yêu thích ngay cả khi nghe ở mức âm lượng nhỏ.

    Luôn tận hưởng âm nhạc với công nghệ Chống ồn chủ động

    Công nghệ chống ồn chủ động giúp giảm tiếng ồn bên ngoài để bạn tập trung vào âm nhạc, podcast và cuộc gọi. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này trực tiếp trên tai nghe hoặc thông qua ứng dụng đồng hành. Chế độ Awareness Mode cho phép âm thanh bên ngoài lọt vào khi cần thiết.

    Công nghệ 4 micrô. Cuộc gọi rõ ràng hơn, ngay cả ở nơi đông đúc

    Chiếc tai nghe này được trang bị hệ thống bốn micrô, trong đó hai micrô kết hợp với thuật toán khử tiếng ồn AI để mang lại các cuộc gọi siêu rõ nét. Ngay cả khi bạn đang ở trong một quán cà phê đông đúc, giọng nói của bạn vẫn được truyền tải rõ ràng và người ở đầu dây bên kia sẽ không bị phân tâm bởi những âm thanh xung quanh.

    Kết nối Bluetooth® đa điểm và ghép nối dễ dàng

    Tương thích với các thiết bị Bluetooth® 6.0 mới nhất, giúp bạn phát nhạc mượt mà không bị gián đoạn khó chịu, đồng thời có thể kết nối cùng lúc hai thiết bị. Ngoài ra còn hỗ trợ Google Fast Pair và Microsoft Swift Pair.

    Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4

    Đừng lo về thời tiết, chuẩn kháng nước IPX4 giúp tai nghe chống nước bắn, nên không ngại một chút mưa nhẹ! Đeo trong những ngày đặc biệt nóng? Một chút mồ hôi cũng không thành vấn đề.

    Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi với lỗ xỏ dây

    Hộp sạc nhỏ gọn dễ dàng cho vào túi quần, hoặc bạn có thể gắn dây vào lỗ xỏ dây để treo hộp vào túi xách hoặc đai quần. Chế độ Mono cho phép bạn sử dụng một bên tai nghe trong khi bên còn lại đang sạc.

    Thời gian phát nhạc lên đến 36 giờ với hộp sạc

    Khi tắt chống ồn, bạn có 8 giờ sử dụng sau mỗi lần sạc đầy và thêm 28 giờ từ hộp sạc (khi bật chống ồn, bạn có 6 giờ sử dụng và thêm 21 giờ từ hộp sạc). Nếu cần sạc nhanh, chỉ cần đặt tai nghe vào hộp trong 10 phút là có thêm 2 giờ sử dụng. Hộp sạc được sạc qua cổng USB-C.

    Ứng dụng Philips Headphones tùy chỉnh trải nghiệm của bạn

    Bạn cảm thấy âm nhạc của mình còn thiếu điều gì đó? Ứng dụng đồng hành của chúng tôi có tính năng EQ – bộ cân bằng âm thanh trực quan cho phép bạn tinh chỉnh âm thanh và khám phá các cài đặt EQ khác nhau chỉ bằng đầu ngón tay. Bạn cũng có thể dùng ứng dụng để kích hoạt Dynamic Bass, quản lý các thiết bị đã kết nối, cập nhật firmware và nhiều tính năng khác.

    Âm thanh ấm áp, tự nhiên. Âm thanh đặc trưng của Philips

    Các driver tùy chỉnh trong tai nghe này được điều chỉnh theo âm thanh đặc trưng của Philips, mang đến cho bạn âm thanh ấm áp, tự nhiên với âm trầm sâu tuyệt vời.

    Nhựa tái chế được chứng nhận GRS. Bao bì thân thiện với môi trường

    Chúng tôi sử dụng nhựa tái chế sau tiêu dùng trong sản phẩm của mình và bao bì được làm từ bìa cứng tái chế được chứng nhận FSC với các miếng lót được in trên giấy tái chế.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Dải tần số
      20 - 20.000 Hz
      Đường kính loa
      10 mm
      Trở kháng
      16 Ohm
      Công suất vào tối đa
      3 mW
      Độ nhạy
      105db±2db (1kHz, 126mV)
      Loại driver
      Động

    • Khả năng kết nối

      Phiên bản Bluetooth
      6,0
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m
      Kết nối đa điểm
      Codec được hỗ trợ
      SBC

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      43.50  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      24
      Chiều rộng
      24.50  cm
      Tổng trọng lượng
      2.95  kg
      Chiều cao
      12.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17818 9
      Trọng lượng
      1.42  kg
      Trọng lượng bì
      1.53  kg

    • Tiện lợi

      Điều khiển âm lượng
      Chống thấm nước
      IPX4
      Hỗ trợ ứng dụng Philips Headphones
      Chế độ âm thanh mono cho TWS
      Có thể cập nhật firmware
      Loại điều khiển
      Cảm ứng
      Google Fast Pair
      Microsoft Swift Pair

    • Hộp các tông trong

      Chiều dài
      11.30  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      10.40  cm
      Chiều cao
      10.00  cm
      Trọng lượng
      0.18  kg
      Tổng trọng lượng
      0.32  kg
      Trọng lượng bì
      0.14  kg
      GTIN
      2 48 95229 17818 6

    • Công suất

      Số lượng pin
      3 cái
      Thời gian sạc
      2  giờ
      Thời gian phát nhạc (ANC bật)
      6 + 21  giờ
      Thời gian phát nhạc (ANC tắt)
      8 + 28  giờ
      Thời gian sạc nhanh
      10 mins for 2 hrs
      Loại pin (Hộp sạc)
      Lithium Polymer (built-in)
      Loại pin (Tai nghe nhét tai)
      Lithium Polymer (built-in)
      Trọng lượng pin (Tổng cộng)
      10.1  g
      Dung lượng pin (Hộp sạc)
      410  mAh
      Dung lượng pin (Tai nghe nhét tai)
      50  mAh

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      11.2  cm
      Dạng đóng gói
      Thùng các tông
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      9.6  cm
      Chiều sâu
      3.4  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 17818 2
      Tổng trọng lượng
      0.085  kg
      Trọng lượng
      0.059  kg
      Trọng lượng bì
      0.026  kg

    • Phụ kiện

      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Mút tai nghe
      3 cặp (S/M/L)
      Hộp sạc

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Xanh dương nhạt
      Kiểu đeo
      Nhét tai
      Vật liệu ghép tai
      Silicon
      Vừa vặn với tai
      Nhét tai
      Loại nhét trong tai
      Mút tai nghe bằng silicon

    • Viễn thông

      Micrô để gọi
      2 mics for each side

    • Kích thước

      Kích thước hộp sạc (RxSxC)
      3.83 x 2.65 x 5.73  cm
      Kích thước tai nghe nhét tai (RxSxC)
      1.51 x 2.16 x 1.87  cm
      Tổng trọng lượng
      0.034  kg

    • Tính năng ANC

      Công nghệ ANC
      FF
      Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh
      Micrô cho ANC
      2 micrô
      Khử tiếng ồn chủ động (ANC)

    • Trợ lý giọng nói

      Tương thích với trợ lý giọng nói
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      Kích hoạt trợ lý giọng nói
      Cảm ứng đa chức năng
      Hỗ trợ trợ lý giọng nói

    • Tính bền vững

      Vỏ nhựa
      chứa 55% Polycarbonate tái chế sau tiêu dùng được chứng nhận GRS TE-00132492

