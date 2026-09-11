Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
TAT2040BK/70
Đắm chìm trong âm thanh mọi lúc mọi nơi
Luôn tận hưởng âm thanh trong điều kiện lý tưởng với tai nghe true wireless chống ồn có khả năng phản ứng với môi trường xung quanh theo thời gian thực.
Tai nghe nhét tai nhỏ gọn kèm nút tai
Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi
Cuộc gọi rõ ràng
Thiết kế công thái học mang lại sự thoải mái
Thưởng thức âm thanh đúng như cách vốn có. Tai nghe này sử dụng màng loa dynamic 13 mm được thiết kế tùy chỉnh để mang đến cho bạn trải nghiệm nghe tuyệt vời. Khả năng chịu công suất lớn của màng loa giúp tăng cường độ động và âm trầm để bạn không bỏ lỡ bất kỳ nhịp điệu nào.
Các nút điều khiển cảm ứng giúp thao tác đơn giản, còn âm báo cho bạn biết khi một chức năng đã được kích hoạt.
Đừng để âm thanh từ thế giới xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI giúp lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Luôn nghe rõ giọng nói của nhau.
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