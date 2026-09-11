Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
TAT2020PK/70
Đắm chìm trong âm thanh mọi lúc mọi nơi
Luôn ở vị trí hoàn hảo để lắng nghe.
Cuộc gọi rõ ràng
Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi
<br><br>Thiết kế công thái học mang lại sự thoải mái
Tai nghe nhét tai có nút tai
Các nút điều khiển cảm ứng giúp thao tác đơn giản, còn âm báo cho bạn biết khi một chức năng đã được kích hoạt.
Đừng để âm thanh từ thế giới xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI giúp lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Luôn nghe rõ giọng nói của nhau.
Giọng nói của bạn sẽ được truyền đi rõ ràng khi bạn thực hiện cuộc gọi. Micrô chuyên dụng thu âm giọng nói của bạn, trong khi thuật toán giảm tiếng ồn làm dịu một số tạp âm từ môi trường xung quanh.
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