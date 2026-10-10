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Mới

1000 seriesTai nghe true wireless

TAT1340BK/70

Đắm chìm trong âm thanh mọi lúc mọi nơi

Luôn tận hưởng âm thanh trọn vẹn ở bất cứ đâu với tai nghe true wireless chống ồn, phản ứng với môi trường xung quanh bạn theo thời gian thực.

Xem tất cả lợi ích

Đắm chìm trong âm thanh mọi lúc mọi nơi

  • Tai nghe nhét tai nhỏ gọn có nút tai

  • Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi

  • Cuộc gọi rõ ràng

  • Thiết kế công thái học mang lại sự thoải mái

Màng loa 6 mm tùy chỉnh cho âm thanh tuyệt vời và âm trầm mạnh mẽ

Thưởng thức âm thanh đúng như cách chúng vốn được tạo ra. Tai nghe này sử dụng màng loa dynamic 6 mm được thiết kế tùy chỉnh để mang đến cho bạn trải nghiệm nghe chân thực. Công suất lớn của màng loa giúp tăng cường độ sống động và âm trầm, để bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ nhịp điệu nào.

Điều khiển cảm ứng. Ghép nối dễ dàng

Các nút điều khiển cảm ứng giúp thao tác đơn giản, còn âm báo cho bạn biết khi một chức năng đã được kích hoạt.

Micrô AI cho chất lượng cuộc gọi rõ ràng

Đừng để âm thanh từ thế giới xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI giúp lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Luôn nghe rõ giọng nói của nhau.

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