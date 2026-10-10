Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
TAT1340BK/70
Đắm chìm trong âm thanh mọi lúc mọi nơi
Luôn tận hưởng âm thanh trọn vẹn ở bất cứ đâu với tai nghe true wireless chống ồn, phản ứng với môi trường xung quanh bạn theo thời gian thực.
Tai nghe nhét tai nhỏ gọn có nút tai
Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi
Cuộc gọi rõ ràng
Thiết kế công thái học mang lại sự thoải mái
Thưởng thức âm thanh đúng như cách chúng vốn được tạo ra. Tai nghe này sử dụng màng loa dynamic 6 mm được thiết kế tùy chỉnh để mang đến cho bạn trải nghiệm nghe chân thực. Công suất lớn của màng loa giúp tăng cường độ sống động và âm trầm, để bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ nhịp điệu nào.
Các nút điều khiển cảm ứng giúp thao tác đơn giản, còn âm báo cho bạn biết khi một chức năng đã được kích hoạt.
Đừng để âm thanh từ thế giới xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI giúp lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Luôn nghe rõ giọng nói của nhau.
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