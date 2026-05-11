Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAT1320BK/70
Đắm chìm trong âm nhạc khi di chuyển
Luôn ở vị trí lý tưởng để thưởng thức âm nhạc với tai nghe nhét tai không dây chống ồn, phản ứng với môi trường xung quanh theo thời gian thực.
Tai nghe nhét tai nhỏ kèm nút tai
Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi
Cuộc gọi rõ ràng
Thiết kế công thái học để đeo thoải mái
Các nút điều khiển cảm ứng giúp thao tác đơn giản, còn âm báo cho bạn biết khi một chức năng đã được kích hoạt.
Đừng để âm thanh từ thế giới xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI giúp lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Luôn nghe rõ giọng nói của nhau.
Giọng nói của bạn sẽ được truyền đi rõ ràng khi bạn thực hiện cuộc gọi. Micrô chuyên dụng thu âm giọng nói của bạn, trong khi thuật toán giảm tiếng ồn làm dịu một số tạp âm từ môi trường xung quanh.
5.0
trên 5
2
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Teera88&9
11/05/2026
ประเทศไทย
ราคาดีมากมาย
ราคาดี สินค้าแพ็คเกจดี ขนส่งอาจจะช้าไปสักหน่อย ภาพรวมดี
Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1320BK หูฟังไร้สายที่แท้จริง
Ngày Sử Dụng 2026-05-11
Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1320BK หูฟังไร้สายที่แท้จริง
Ngày Sử Dụng 2026-05-11
Sigzag
28/09/2026
Indonesia
Harga murah kualitas bukan murahan
Ưu điểm
Harga murah kualitas punya philips
Khuyết điểm
Sesuai harga dengan fitur yang ada
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1320BK Headphone nirkabel sepenuhnya
Ngày Sử Dụng 2026-09-17
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1320BK Headphone nirkabel sepenuhnya
Ngày Sử Dụng 2026-09-17