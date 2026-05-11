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1000 seriesTai nghe True Wireless

TAT1320BK/70

5

| (2) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Đắm chìm trong âm nhạc khi di chuyển

Luôn ở vị trí lý tưởng để thưởng thức âm nhạc với tai nghe nhét tai không dây chống ồn, phản ứng với môi trường xung quanh theo thời gian thực.

Xem tất cả lợi ích

Đắm chìm trong âm nhạc khi di chuyển

  • Tai nghe nhét tai nhỏ kèm nút tai

  • Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi

  • Cuộc gọi rõ ràng

  • Thiết kế công thái học để đeo thoải mái

Điều khiển cảm ứng. Ghép nối dễ dàng

Các nút điều khiển cảm ứng giúp thao tác đơn giản, còn âm báo cho bạn biết khi một chức năng đã được kích hoạt.

Micrô AI cho chất lượng cuộc gọi rõ ràng

Đừng để âm thanh từ thế giới xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI giúp lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Luôn nghe rõ giọng nói của nhau.

Cuộc gọi rõ ràng. Họ sẽ nghe rõ lời bạn nói​

Giọng nói của bạn sẽ được truyền đi rõ ràng khi bạn thực hiện cuộc gọi. Micrô chuyên dụng thu âm giọng nói của bạn, trong khi thuật toán giảm tiếng ồn làm dịu một số tạp âm từ môi trường xung quanh.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

5.0

trên 5

2

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

11/05/2026

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ราคาดีมากมาย

ราคาดี สินค้าแพ็คเกจดี ขนส่งอาจจะช้าไปสักหน่อย ภาพรวมดี

Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1320BK หูฟังไร้สายที่แท้จริง

Ngày Sử Dụng 2026-05-11

Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1320BK หูฟังไร้สายที่แท้จริง

Ngày Sử Dụng 2026-05-11

28/09/2026

Indonesia

Indonesia

Harga murah kualitas bukan murahan

Ưu điểm

Harga murah kualitas punya philips

Khuyết điểm

Sesuai harga dengan fitur yang ada

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1320BK Headphone nirkabel sepenuhnya

Ngày Sử Dụng 2026-09-17

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1320BK Headphone nirkabel sepenuhnya

Ngày Sử Dụng 2026-09-17

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