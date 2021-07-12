Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
TAT1235WT/97
Âm thanh hay, kiểu dáng chất
Tai nghe nhét tai được thiết kế không dây hoàn toàn mang lại sự thoải mái cho người dùng và đệm tai nhỏ vừa vặn với tai. Điều khiển cảm ứng trên tai nghe cho phép bạn dễ dàng nghe nhạc và thực hiện cuộc gọi bất kỳ lúc nào. Đồng thời, tai nghe nhét tai có khả năng chống bắn nước và chống mồ hôi để bạn an tâm tập luyện thể dục thể thao
Bluetooth®
Trắng
Bộ kích âm neodim 6 mm cho chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Bạn cũng có thể thoải mái tận hưởng những giai điệu nhờ thiết kế gọn nhẹ. Đệm mút tai nghe mềm, có thể thay đổi cho nhau giúp bạn lựa chọn được kích cỡ phù hợp, thoải mái.
Tai nghe sẵn sàng ghép nối ngay lập tức sau khi bạn lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc. Sau khi ghép nối xong, tai nghe sẽ tự động lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng đã ghép nối với tai nghe.
Khởi động chức năng hỗ trợ bằng giọng nói mà không cần chạm đến điện thoại của bạn. Hãy nói với Siri hoặc Google Assistant để yêu cầu phát nhạc, gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho bạn bè, kiểm tra thông tin thời tiết, v.v.
1.0
trên 5
1
Đánh giá
quynt
12/07/2021
Việt Nam
my first bluetooth earphone ever and it is so bad
terrible sound quality, terrible sound normalization, easy to fall out from your ears, not comfortable for your ears when wear for long time, bad micro. This is my first Bluetooth earphone and I chose Philips because of its earbuds but never again
Ưu điểm
none
Khuyết điểm
everything
Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1235WT Tai nghe nhét tai True Wireless
Ngày Sử Dụng 2020-06-12
Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1235WT Tai nghe nhét tai True Wireless
Ngày Sử Dụng 2020-06-12