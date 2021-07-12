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1000 seriesTai nghe nhét tai True Wireless

TAT1235BL/97

1

| (1) Đánh giá

Âm thanh hay, kiểu dáng chất

Tai nghe nhét tai được thiết kế không dây hoàn toàn mang lại sự thoải mái cho người dùng và đệm tai nhỏ vừa vặn với tai. Điều khiển cảm ứng trên tai nghe cho phép bạn dễ dàng nghe nhạc và thực hiện cuộc gọi bất kỳ lúc nào. Đồng thời, tai nghe nhét tai có khả năng chống bắn nước và chống mồ hôi để bạn an tâm tập luyện thể dục thể thao

Xem tất cả lợi ích

Âm thanh hay, kiểu dáng chất

  • Bluetooth®

  • Xanh dương

Bộ kích âm neodim 6 mm. Âm thanh rõ ràng, âm bass mạnh mẽ

Micrô tích hợp với chức năng khử tiếng vọng để cho ra âm thanh rõ ràng

Không còn tiếng vọng khó chịu khi bạn đang nói chuyện qua điện thoại nữa. Với chức năng khử tiếng vọng âm thanh của chúng tôi, bạn luôn có thể nghe được rõ ràng và không gián đoạn.

Điều khiển cảm ứng nhạy và dễ sử dụng

Giao diện nút điều khiển cảm ứng trên tai nghe đơn giản, dễ tìm kiếm. Các nút này cho phép bạn kiểm soát phát nhạc và cuộc gọi một cách dễ dàng

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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1.0

trên 5

1

Đánh giá

5
4
3
2

12/07/2021

Việt Nam

Việt Nam

my first bluetooth earphone ever and it is so bad

terrible sound quality, terrible sound normalization, easy to fall out from your ears, not comfortable for your ears when wear for long time, bad micro. This is my first Bluetooth earphone and I chose Philips because of its earbuds but never again

Ưu điểm

none

Khuyết điểm

everything

Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1235WT Tai nghe nhét tai True Wireless

Ngày Sử Dụng 2020-06-12

Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1235WT Tai nghe nhét tai True Wireless

Ngày Sử Dụng 2020-06-12

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