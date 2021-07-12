Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
TAT1235BL/97
Âm thanh hay, kiểu dáng chất
Tai nghe nhét tai được thiết kế không dây hoàn toàn mang lại sự thoải mái cho người dùng và đệm tai nhỏ vừa vặn với tai. Điều khiển cảm ứng trên tai nghe cho phép bạn dễ dàng nghe nhạc và thực hiện cuộc gọi bất kỳ lúc nào. Đồng thời, tai nghe nhét tai có khả năng chống bắn nước và chống mồ hôi để bạn an tâm tập luyện thể dục thể thao
Bluetooth®
Xanh dương
Không còn tiếng vọng khó chịu khi bạn đang nói chuyện qua điện thoại nữa. Với chức năng khử tiếng vọng âm thanh của chúng tôi, bạn luôn có thể nghe được rõ ràng và không gián đoạn.
Giao diện nút điều khiển cảm ứng trên tai nghe đơn giản, dễ tìm kiếm. Các nút này cho phép bạn kiểm soát phát nhạc và cuộc gọi một cách dễ dàng
1.0
trên 5
1
Đánh giá
quynt
12/07/2021
Việt Nam
my first bluetooth earphone ever and it is so bad
terrible sound quality, terrible sound normalization, easy to fall out from your ears, not comfortable for your ears when wear for long time, bad micro. This is my first Bluetooth earphone and I chose Philips because of its earbuds but never again
Ưu điểm
none
Khuyết điểm
everything
Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1235WT Tai nghe nhét tai True Wireless
Ngày Sử Dụng 2020-06-12
Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1235WT Tai nghe nhét tai True Wireless
Ngày Sử Dụng 2020-06-12