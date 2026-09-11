Micrô AI cho chất lượng cuộc gọi rõ ràng

Đừng để âm thanh từ thế giới xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI giúp lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Luôn nghe rõ giọng nói của nhau.