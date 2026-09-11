Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
TAT1199BK/70
Đắm chìm khi di chuyển
Luôn tận hưởng trải nghiệm nghe hoàn hảo với tai nghe true wireless chống ồn có khả năng phản ứng với môi trường xung quanh theo thời gian thực.
Tai nghe nhét tai không có nút tai
Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi
Cuộc gọi rõ ràng
Giọng nói của bạn sẽ được truyền tải rõ ràng khi gọi điện. Mic chuyên dụng thu âm giọng nói của bạn, trong khi thuật toán giảm tiếng ồn làm dịu bớt một số tiếng ồn xung quanh từ môi trường.
Các nút điều khiển cảm ứng giúp thao tác đơn giản, còn âm báo cho bạn biết khi một chức năng đã được kích hoạt.
Đừng để âm thanh từ thế giới xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI giúp lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Luôn nghe rõ giọng nói của nhau.
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