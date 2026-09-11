Màng loa 6 mm tùy chỉnh cho âm thanh tuyệt vời và âm trầm mạnh mẽ

Thưởng thức âm thanh đúng như cách chúng vốn được tạo ra. Tai nghe này sử dụng màng loa dynamic 6 mm được thiết kế tùy chỉnh để mang đến cho bạn trải nghiệm nghe chân thực. Công suất lớn của màng loa giúp tăng cường độ sống động và âm trầm, để bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ nhịp điệu nào.