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  • Âm thanh rõ ràng Âm thanh rõ ràng Âm thanh rõ ràng

    Tai nghe True Wireless

    TAT1108WT/97

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Âm thanh rõ ràng

    Nghe giai điệu và âm thanh cuộc gọi rõ ràng. Tai nghe True Wireless sử dụng bộ kích âm thanh 6 mm để có âm thanh phong phú và âm trầm mạnh mẽ cũng như micrô AI cho âm thanh cuộc gọi rõ ràng. Với khả năng chống nước và mồ hôi đạt chuẩn IPX4 và hộp sạc bỏ túi cho thời gian phát nhạc tới 15 giờ.

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    Có sẵn:

    Tai nghe True Wireless

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    Âm thanh rõ ràng

    • Chất lượng cuộc gọi rõ ràng
    • Driver 6 mm cho âm bass mạnh mẽ
    • Thiết kế công thái học để đeo thoải mái
    • Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4

    Đừng lo lắng. Thời gian phát nhạc lên tới 15 giờ với hộp sạc

    Cho dù ngày của bạn kéo dài bao lâu thì những chiếc tai nghe này vẫn đồng hành cùng bạn. Bạn có thời gian phát nhạc 5 giờ và sau khi được sạc bằng hộp sạc tiện dụng bỏ túi thì bạn sẽ có thêm 10 giờ nghe nhạc.

    Bộ kích âm thanh 6 mm tùy chỉnh cho âm thanh tuyệt vời và âm bass mạnh mẽ

    Nghe âm thanh đúng cách. Những tai nghe này sử dụng thiết kế tùy chỉnh, bộ kích âm thanh động 6 mm để mang đến cho bạn trải nghiệm nghe thực sự. Công suất lớn của bộ kích âm thanh tăng cường độ động và âm bass để bạn không bỏ lỡ bất kỳ nhịp điệu nào.

    Micrô AI cho chất lượng cuộc gọi rõ ràng

    Đừng để âm thanh xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI sử dụng thuật toán AI tiên tiến để lọc tiếng ồn mà bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Chất lượng cuộc gọi rõ ràng mọi lúc.

    Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4

    Đạt chuẩn IPX4 và bộ kích âm thanh 6 mm công suất cao cung cấp chất lượng âm thanh tuyệt vời bất kể thời tiết. Tai nghe có khả năng chống tia nước và không ngại mưa nhỏ hoặc mồ hôi, để bạn không phải lo lắng nếu tai nghe ướt nước.

    Nhét tai vừa khít, thoải mái

    Bạn sẽ cảm thấy thoải mái thực sự với 3 cỡ mút tai bằng silicon mềm và có thể thay đổi. Những chiếc tai nghe nhét tai này nằm vững trong ống tai của bạn, tạo ra lớp bịt kín hoàn hảo giảm thiểu tạp âm bên ngoài.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Dải tần số
      20 - 20.000 Hz
      Đường kính loa
      6 mm
      Trở kháng
      16 Ohm
      Công suất vào tối đa
      5 mW
      Độ nhạy
      106 dB (1k Hz)
      Loại driver
      Động

    • Khả năng kết nối

      Phiên bản Bluetooth
      5.3
      Không dây
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m
      Codec được hỗ trợ
      SBC
      Loại truyền dẫn không dây
      Bluetooth

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      26.5  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      24
      Chiều rộng
      22.2  cm
      Tổng trọng lượng
      2.972  kg
      Chiều cao
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 13402 4
      Trọng lượng
      1.512  kg
      Trọng lượng bì
      1.46  kg

    • Tiện lợi

      Chống thấm nước
      IPX4
      Chế độ âm thanh mono cho TWS
      Loại điều khiển
      Nút

    • Hộp các tông trong

      Chiều dài
      12  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      10.5  cm
      Chiều cao
      11.8  cm
      Trọng lượng
      0.189  kg
      Tổng trọng lượng
      0.332  kg
      Trọng lượng bì
      0.143  kg
      GTIN
      2 48 95229 13402 1

    • Công suất

      Có thể sạc lại
      Số lượng pin
      3 cái
      Thời gian phát nhạc
      5 + 10  giờ
      Thời gian nói chuyện
      5 giờ
      Thời gian sạc
      2  giờ
      Loại pin (Hộp sạc)
      Lithium Polymer (built-in)
      Loại pin (Tai nghe nhét tai)
      Lithium Polymer (built-in)
      Trọng lượng pin (Tổng cộng)
      6.1  g
      Dung lượng pin (Hộp sạc)
      250  mAh
      Dung lượng pin (Tai nghe nhét tai)
      35  mAh

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      11.8  cm
      Dạng đóng gói
      Thùng các tông
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      9.5  cm
      Chiều sâu
      3.7  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 13402 7
      Tổng trọng lượng
      0.098  kg
      Trọng lượng
      0.063  kg
      Trọng lượng bì
      0.035  kg

    • Phụ kiện

      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Mút tai nghe
      3 cặp (S/M/L)
      Hộp sạc
      Cáp sạc
      Cáp USB-C, 200 mm

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Trắng
      Vật liệu ghép tai
      Silicon
      Vừa vặn với tai
      Nhét tai
      Loại nhét trong tai
      Mút tai nghe bằng silicon

    • Viễn thông

      Micrô để gọi
      an AI mic

    • Kích thước

      Kích thước hộp sạc (RxSxC)
      3.11 x 5.95 x 3.20  cm
      Kích thước tai nghe nhét tai (RxSxC)
      2.03 x 2.97 x 2.49  cm
      Tổng trọng lượng
      0.036  kg

    • Trợ lý giọng nói

      Tương thích với trợ lý giọng nói
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      Kích hoạt trợ lý giọng nói
      Thủ công
      Hỗ trợ trợ lý giọng nói

    Badge-D2C

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    • Thời lượng pin khi phát nhạc là giá trị tương đối và có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.
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