Nghe giai điệu và âm thanh cuộc gọi rõ ràng. Tai nghe True Wireless sử dụng bộ kích âm thanh 6 mm để có âm thanh phong phú và âm trầm mạnh mẽ cũng như micrô AI cho âm thanh cuộc gọi rõ ràng. Với khả năng chống nước và mồ hôi đạt chuẩn IPX4 và hộp sạc bỏ túi cho thời gian phát nhạc tới 15 giờ.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đừng lo lắng. Thời gian phát nhạc lên tới 15 giờ với hộp sạc
Cho dù ngày của bạn kéo dài bao lâu thì những chiếc tai nghe này vẫn đồng hành cùng bạn. Bạn có thời gian phát nhạc 5 giờ và sau khi được sạc bằng hộp sạc tiện dụng bỏ túi thì bạn sẽ có thêm 10 giờ nghe nhạc.
Bộ kích âm thanh 6 mm tùy chỉnh cho âm thanh tuyệt vời và âm bass mạnh mẽ
Nghe âm thanh đúng cách. Những tai nghe này sử dụng thiết kế tùy chỉnh, bộ kích âm thanh động 6 mm để mang đến cho bạn trải nghiệm nghe thực sự. Công suất lớn của bộ kích âm thanh tăng cường độ động và âm bass để bạn không bỏ lỡ bất kỳ nhịp điệu nào.
Micrô AI cho chất lượng cuộc gọi rõ ràng
Đừng để âm thanh xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI sử dụng thuật toán AI tiên tiến để lọc tiếng ồn mà bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Chất lượng cuộc gọi rõ ràng mọi lúc.
Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4
Đạt chuẩn IPX4 và bộ kích âm thanh 6 mm công suất cao cung cấp chất lượng âm thanh tuyệt vời bất kể thời tiết. Tai nghe có khả năng chống tia nước và không ngại mưa nhỏ hoặc mồ hôi, để bạn không phải lo lắng nếu tai nghe ướt nước.
Nhét tai vừa khít, thoải mái
Bạn sẽ cảm thấy thoải mái thực sự với 3 cỡ mút tai bằng silicon mềm và có thể thay đổi. Những chiếc tai nghe nhét tai này nằm vững trong ống tai của bạn, tạo ra lớp bịt kín hoàn hảo giảm thiểu tạp âm bên ngoài.