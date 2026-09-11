Cuộc gọi rõ ràng. Họ sẽ nghe rõ lời bạn nói​

Giọng nói của bạn sẽ được truyền đi rõ ràng khi bạn thực hiện cuộc gọi. Micrô chuyên dụng thu âm giọng nói của bạn, trong khi thuật toán giảm tiếng ồn làm dịu một số tạp âm từ môi trường xung quanh.