TASH402LF/00
Giữ cho tai mát mẻ.
Hãy thể hiện phong độ tốt nhất của bạn với tai nghe thể thao trùm tai không dây chống mồ hôi này. Gọn nhẹ và thoải mái, tai nghe này có thể phát âm thanh suốt 20 giờ chỉ với một lần sạc. Đệm tai giữ mát giúp bạn tập trung khi cơ thể bạn nóng lên.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Tai nghe này có thể phát nhạc 20 giờ liên tục để bạn thoải mái nghe nhạc trên đường đi.
Hãy để danh sách nhạc tập thể thao đưa bạn lên một đẳng cấp mới. Bộ kích âm thanh neodim 40 mm được tinh chỉnh hoàn hảo đem đến âm bass giúp bạn duy trì động lực. Cấu trúc kín phía sau giúp cách âm thụ động hiệu quả. Bạn có thể vặn lớn âm lượng mà không gây phiền cho người khác.
Miếng đệm mềm và thoáng khí ở củ tai được bơm gel làm mát: dù bạn hoạt động mạnh như thế nào, thì tai nghe vẫn luôn mát mẻ trên da của bạn. Miếng đệm cũng có thể tháo ra để dễ dàng vệ sinh.
Không còn tiếng vọng khó chịu khi bạn đang nói chuyện qua điện thoại nữa. Với chức năng khử tiếng vọng âm thanh của chúng tôi, bạn luôn có thể nghe được rõ ràng và không gián đoạn.
Miếng đệm mềm và thoáng khí ở củ tai được bơm gel làm mát: dù bạn hoạt động mạnh như thế nào, thì tai nghe vẫn luôn mát mẻ trên da của bạn. Miếng đệm cũng có thể tháo ra để dễ dàng vệ sinh.
Hãy đắm mình trong thế giới âm thanh rõ như pha lê và tự nhiên với bộ kích âm thanh 40 mm được tinh chỉnh chính xác. Tai nghe thể thao này được thiết kế tỉ mỉ để tạo ra âm thanh sống động và giàu chi tiết nhưng vẫn tự nhiên, dù bạn đang nghe nhạc gì.
Củ tai có thể gấp phẳng, giúp bạn cất giữ dễ dàng.
Tai nghe thể thao này có khả năng chống tia nước chuẩn IPX4. Tai nghe có thể chống tia nước bắn từ bất cứ hướng nào và có thể chống mồ hôi nhiều hơn một chút. Bạn có thể hoạt động mạnh tùy thích, thậm chí là khi trời mưa.
Nếu bạn cần tăng thêm thời gian sử dụng, chức năng sạc nhanh sẽ đem đến cho bạn thêm 2 giờ phát sau 10 phút sạc.
Thiết kế đẹp mắt, giúp bạn trông thật ấn tượng dù đang đi mua quần áo cho mình hay đi gặp bạn bè sau khi tập gym. Củ tai có thể gấp phẳng, giúp bạn cất giữ dễ dàng.
Nút điều khiển thân thiện với người dùng giúp bạn tạm dừng danh sách nhạc, nhận cuộc gọi và điều chỉnh âm lượng mà không cần chạm vào điện thoại thông minh. Tai nghe sẵn sàng kết nối ngay lập tức khi bạn bật Bluetooth. Sau khi kết nối, tai nghe sẽ ghi nhớ thiết bị mà nó kết nối lần gần nhất.
Âm thanh
Khả năng kết nối
Hộp các tông ngoài
Tiện lợi
Công suất
Kích thước hộp đóng gói
Kích thước sản phẩm
Phụ kiện
Thiết kế
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