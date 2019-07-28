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  • Giữ cho tai mát mẻ. Giữ cho tai mát mẻ. Giữ cho tai mát mẻ.

    Tai nghe không dây

    TASH402BK/00

    Giữ cho tai mát mẻ.

    Hãy thể hiện phong độ tốt nhất của bạn với tai nghe thể thao trùm tai không dây chống mồ hôi này. Gọn nhẹ và thoải mái, tai nghe này có thể phát âm thanh suốt 20 giờ chỉ với một lần sạc. Đệm tai giữ mát giúp bạn tập trung khi cơ thể bạn nóng lên.

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    Tai nghe không dây

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    Giữ cho tai mát mẻ.

    Ngay cả khi bạn nóng.

    • Bộ kích âm thanh 40mm/kín phía sau
    • Trùm tai
    • Chống mồ hôi/nước

    Thời gian phát 20 giờ

    Tai nghe này có thể phát nhạc 20 giờ liên tục để bạn thoải mái nghe nhạc trên đường đi.

    Bộ kích âm thanh neodim 40 mm

    Hãy để danh sách nhạc tập thể thao đưa bạn lên một đẳng cấp mới. Bộ kích âm thanh neodim 40 mm được tinh chỉnh hoàn hảo đem đến âm bass giúp bạn duy trì động lực. Cấu trúc kín phía sau giúp cách âm thụ động hiệu quả. Bạn có thể vặn lớn âm lượng mà không gây phiền cho người khác.

    Miếng đệm củ tai thoáng khí. Dễ dàng tháo ra để vệ sinh

    Miếng đệm mềm và thoáng khí ở củ tai được bơm gel làm mát: dù bạn hoạt động mạnh như thế nào, thì tai nghe vẫn luôn mát mẻ trên da của bạn. Miếng đệm cũng có thể tháo ra để dễ dàng vệ sinh.

    Micrô tích hợp với chức năng khử tiếng vọng để cho ra âm thanh rõ ràng

    Không còn tiếng vọng khó chịu khi bạn đang nói chuyện qua điện thoại nữa. Với chức năng khử tiếng vọng âm thanh của chúng tôi, bạn luôn có thể nghe được rõ ràng và không gián đoạn.

    Củ tai giữ mát. Hoạt động mạnh. Luôn mát mẻ

    Miếng đệm mềm và thoáng khí ở củ tai được bơm gel làm mát: dù bạn hoạt động mạnh như thế nào, thì tai nghe vẫn luôn mát mẻ trên da của bạn. Miếng đệm cũng có thể tháo ra để dễ dàng vệ sinh.

    Âm thanh chi tiết. Âm bass đầm. Cách âm thụ động tuyệt vời

    Hãy đắm mình trong thế giới âm thanh rõ như pha lê và tự nhiên với bộ kích âm thanh 40 mm được tinh chỉnh chính xác. Tai nghe thể thao này được thiết kế tỉ mỉ để tạo ra âm thanh sống động và giàu chi tiết nhưng vẫn tự nhiên, dù bạn đang nghe nhạc gì.

    Thiết kế có thể gấp phẳng. Cất giữ dễ dàng

    Củ tai có thể gấp phẳng, giúp bạn cất giữ dễ dàng.

    Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4

    Tai nghe thể thao này có khả năng chống tia nước chuẩn IPX4. Tai nghe có thể chống tia nước bắn từ bất cứ hướng nào và có thể chống mồ hôi nhiều hơn một chút. Bạn có thể hoạt động mạnh tùy thích, thậm chí là khi trời mưa.

    Sạc nhanh. Sạc 10 phút, có 2 giờ phát

    Nếu bạn cần tăng thêm thời gian sử dụng, chức năng sạc nhanh sẽ đem đến cho bạn thêm 2 giờ phát sau 10 phút sạc.

    Thiết kế đẹp mắt. Củ tai có thể gấp phẳng

    Thiết kế đẹp mắt, giúp bạn trông thật ấn tượng dù đang đi mua quần áo cho mình hay đi gặp bạn bè sau khi tập gym. Củ tai có thể gấp phẳng, giúp bạn cất giữ dễ dàng.

    Kết nối thông minh. Tự động tìm thiết bị Bluetooth

    Nút điều khiển thân thiện với người dùng giúp bạn tạm dừng danh sách nhạc, nhận cuộc gọi và điều chỉnh âm lượng mà không cần chạm vào điện thoại thông minh. Tai nghe sẵn sàng kết nối ngay lập tức khi bạn bật Bluetooth. Sau khi kết nối, tai nghe sẽ ghi nhớ thiết bị mà nó kết nối lần gần nhất.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Âm thanh nâng cao
      • Kiểm soát tiếng vọng
      • Giảm nhiễu
      Đường kính loa
      40 mm
      Màng chắn
      PET
      Trở kháng
      32Ohm
      Dạng nam châm
      Neodim
      Cuộn dây động lực
      Đồng
      Phản hồi tần số
      20 - 20 000  Hz
      Loại
      động

    • Khả năng kết nối

      Phiên bản Bluetooth
      5.0
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      22.1  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      17.6  cm
      Tổng trọng lượng
      1.02  kg
      Chiều cao
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 10088 3
      Trọng lượng
      0.537  kg
      Trọng lượng bì
      0.483  kg

    • Tiện lợi

      Quản lý cuộc gọi
      • Giữ cuộc gọi
      • Trả lời/Kết thúc cuộc gọi
      Điều khiển âm lượng

    • Công suất

      Có thể sạc lại
      Loại pin
      LI-Polymer
      Thời gian phát nhạc
      20  giờ
      Trọng lượng pin
      2,5g

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      22.5  cm
      Dạng đóng gói
      Thùng các tông
      Dạng đặt giá để
      Cả hai
      Chiều rộng
      19.5  cm
      Chiều sâu
      5  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 10088 6
      Tổng trọng lượng
      0.28  kg
      Trọng lượng
      0.179  kg
      Trọng lượng bì
      0.101  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      18  cm
      Chiều rộng
      17  cm
      Chiều sâu
      4.5  cm
      Trọng lượng
      0.17  kg

    • Phụ kiện

      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Cáp USB
      Đi kèm để sạc pin

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen

    Badge-D2C

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