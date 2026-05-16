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  • Giải phóng đôi tai. Nghe trọn mọi thứ.
  • Giải phóng đôi tai. Nghe trọn mọi thứ.

2000 seriesTai nghe không dây mở tai

TAQ2920BK/70

Giải phóng đôi tai. Nghe trọn mọi thứ.

Những tai nghe không dây mở tai này cho phép bạn vừa nghe mọi âm thanh xung quanh vừa thưởng thức âm nhạc của mình.

Xem tất cả lợi ích

Giải phóng đôi tai. Nghe trọn mọi thứ.

  • Thiết kế mở tai

  • Chất lượng cuộc gọi rõ ràng

Âm thanh cân bằng dù ở bất cứ đâu

Dù bạn ở ngoài trời với âm lượng lớn hay trong nhà với âm lượng nhỏ, bạn vẫn luôn nghe được âm thanh rõ ràng và cân bằng.

Micrô AI cho chất lượng cuộc gọi rõ ràng

Đừng để âm thanh xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI để lọc tiếng ồn mà bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng mọi lúc.

Thiết kế mở tai. Nhẹ, thoải mái, chắc chắn

Những tai nghe mở tai này nhẹ đến mức bạn gần như không cảm nhận được khi đeo, đồng thời vẫn bám chắc khi bạn vận động.

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