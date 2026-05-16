Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAQ2920BK/70
Giải phóng đôi tai. Nghe trọn mọi thứ.
Những tai nghe không dây mở tai này cho phép bạn vừa nghe mọi âm thanh xung quanh vừa thưởng thức âm nhạc của mình.
Thiết kế mở tai
Chất lượng cuộc gọi rõ ràng
Dù bạn ở ngoài trời với âm lượng lớn hay trong nhà với âm lượng nhỏ, bạn vẫn luôn nghe được âm thanh rõ ràng và cân bằng.
Đừng để âm thanh xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI để lọc tiếng ồn mà bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng mọi lúc.
Những tai nghe mở tai này nhẹ đến mức bạn gần như không cảm nhận được khi đeo, đồng thời vẫn bám chắc khi bạn vận động.
Đánh giá