Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
TAQ2140BK/70
Giải phóng đôi tai. Nghe trọn mọi thứ.
Những tai nghe không dây mở tai này cho phép bạn vừa nghe mọi âm thanh xung quanh vừa thưởng thức âm nhạc của mình.
Thiết kế mở tai
Chất lượng cuộc gọi rõ nét
Dù bạn ở ngoài trời với âm lượng lớn hay trong nhà với âm lượng nhỏ, bạn vẫn luôn nghe được âm thanh rõ ràng và cân bằng.
Những tai nghe mở tai này nhẹ đến mức bạn gần như không cảm nhận được khi đeo, đồng thời vẫn bám chắc khi bạn vận động.
Các nút điều khiển cảm ứng giúp thao tác đơn giản, còn âm báo cho bạn biết khi một chức năng đã được kích hoạt.
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