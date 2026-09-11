Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
TAQ1040WT/70
Giải phóng đôi tai. Nghe trọn mọi thứ.
Những tai nghe không dây mở tai này cho phép bạn vừa nghe mọi âm thanh xung quanh vừa thưởng thức âm nhạc của mình.
Thiết kế mở tai
Chất lượng cuộc gọi rõ ràng
Với buồng âm chuyên biệt và thuật toán, công nghệ Âm thanh định hướng truyền nhạc thẳng vào ống tai, giảm thiểu rò rỉ âm thanh và rung động, đồng thời giữ trọn chi tiết và âm trầm. Tận hưởng mọi lợi ích của thiết kế mở tai với chất lượng âm thanh và sự thoải mái được cải thiện.
Dù bạn ở ngoài trời với âm lượng lớn hay trong nhà với âm lượng nhỏ, bạn vẫn luôn nghe được âm thanh rõ ràng và cân bằng.
Những tai nghe mở tai này nhẹ đến mức bạn gần như không cảm nhận được khi đeo, đồng thời vẫn bám chắc khi bạn vận động.
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