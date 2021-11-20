Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
TAPH805BK/10
Tận hưởng không gian yên tĩnh
Tai nghe trùm tai không dây được trang bị chức năng khử tiếng ồn chủ động để bạn điều khiển trải nghiệm nghe nhạc của bạn phù hợp với không gian xung quanh. Với thời gian phát nhạc 30 giờ và tính năng sạc nhanh linh hoạt, bạn có thể thoải mái nghe nhạc trong thời gian dài
Bộ kích âm thanh 40mm/kín phía sau
Trùm tai
Chỉ mất 2 giờ để sạc đầy điện. Sau đó thời gian sử dụng của tai nghe là ngắn hay dài sẽ tùy thuộc vào thao tác vận hành của bạn: 30 giờ phát nhạc (hoặc trò chuyện) nếu tắt chức năng khử tiếng ồn chủ động, còn nếu bạn có bật chức năng thì là 25 giờ. Có thêm hai chế độ sạc nhanh là "Sạc siêu nhanh" và "Sạc nhanh" để bạn có thể nghe nhạc thêm trong 2 đến 6 giờ.
Với chức năng khử tiếng ồn chủ động, bạn có thể loại bỏ mọi tiếng ồn xung quanh, ví dụ như tiếng xe lửa hoặc tiếng ồn trong văn phòng, chỉ bằng cách nhấn nút. Nếu bạn đeo tai nghe khi đi ra ngoài, bạn vừa có thể nghe nhạc vừa chú ý đến tiếng xe cộ ngoài đường thông qua Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh (Awareness Mode).
Từ danh sách nhạc đến podcast, bộ kích âm thanh neodim được tinh chỉnh mang đến âm trầm sâu lắng và dải trung tần rõ ràng. Miếng đệm mềm ở củ tai che phủ toàn bộ tai của bạn, tạo ra lớp bịt kín chặn tạp âm bên ngoài. Phần band ôm đầu có thể điều chỉnh được một cách dễ dàng và mềm nhẹ đến nỗi bạn sẽ gần như không cảm thấy sự tồn tại của nó.
3.3
trên 5
7
Đánh giá
Guest7429103847
20/11/2021
Philippines
Almost Perfect
So, I liked everything about the headphone BUT I don't know how to clean it and I can not find anything about how to clean this model on the internet. Can someone help me about this situation?
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone
Geri RP
27/02/2021
Indonesia
Great ANC Budget Headphone
Philips PH805 is recommendation for budget ANC Headphone. With best price, this headphone is black horse for companion of traveling.
Ưu điểm
Build, Price
Khuyết điểm
So-so at ANC
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone
Ngày Sử Dụng 2021-01-27
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone
Ngày Sử Dụng 2021-01-27
Dragon7x
03/08/2022
Việt Nam
Người mua đã được xác minh
Rất tốt so với giá tiền
Sản phẩm chính hãng, âm thanh hay, giá cả quá hợp lý sau khi khuyến mãi. Đeo lâu hơi đau tai do bị ép vào tai hoặc do vành tai mình hơi to. Đã giới thiệu cho 1 đồng nghiệp mua tai nghe của hãng này.
Ưu điểm
Âm thanh hay, chất lượng tốt. Đồ Phillip khá bền. Quá tốt so với giá tiền sau khuyến mãi.
Khuyết điểm
Hơi đau tai do bị ép vào tai, chưa được thoải mái như hãng khác.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAPH805BK Tai nghe trùm tai không dây Hi-Res Audio
Ngày Sử Dụng 2021-07-03
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAPH805BK Tai nghe trùm tai không dây Hi-Res Audio
Ngày Sử Dụng 2021-07-03
Kết quả thực tế có thể thay đổi