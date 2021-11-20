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Ngừng sản xuất

Tai nghe trùm tai không dây Hi-Res Audio

TAPH805BK/10

3.3

| (7) Đánh giá

Tận hưởng không gian yên tĩnh

Tai nghe trùm tai không dây được trang bị chức năng khử tiếng ồn chủ động để bạn điều khiển trải nghiệm nghe nhạc của bạn phù hợp với không gian xung quanh. Với thời gian phát nhạc 30 giờ và tính năng sạc nhanh linh hoạt, bạn có thể thoải mái nghe nhạc trong thời gian dài

Xem tất cả lợi ích

Tai nghe trùm tai không dây khử tiếng ồn chủ động

Tận hưởng không gian yên tĩnh

  • Bộ kích âm thanh 40mm/kín phía sau

  • Trùm tai

Thời gian phát nhạc hoặc nói chuyện 30 giờ (25 giờ nếu bật ANC)

Chỉ mất 2 giờ để sạc đầy điện. Sau đó thời gian sử dụng của tai nghe là ngắn hay dài sẽ tùy thuộc vào thao tác vận hành của bạn: 30 giờ phát nhạc (hoặc trò chuyện) nếu tắt chức năng khử tiếng ồn chủ động, còn nếu bạn có bật chức năng thì là 25 giờ. Có thêm hai chế độ sạc nhanh là "Sạc siêu nhanh" và "Sạc nhanh" để bạn có thể nghe nhạc thêm trong 2 đến 6 giờ.

Khử tiếng ồn chủ động (ANC) để thoải mái nghe nhạc và không nghe tiếng ồn bên ngoài

Với chức năng khử tiếng ồn chủ động, bạn có thể loại bỏ mọi tiếng ồn xung quanh, ví dụ như tiếng xe lửa hoặc tiếng ồn trong văn phòng, chỉ bằng cách nhấn nút. Nếu bạn đeo tai nghe khi đi ra ngoài, bạn vừa có thể nghe nhạc vừa chú ý đến tiếng xe cộ ngoài đường thông qua Chế độ khuếch đại âm thanh xung quanh (Awareness Mode).

Band ôm đầu mềm và có thể điều chỉnh. Miếng đệm mềm ở củ tai

Từ danh sách nhạc đến podcast, bộ kích âm thanh neodim được tinh chỉnh mang đến âm trầm sâu lắng và dải trung tần rõ ràng. Miếng đệm mềm ở củ tai che phủ toàn bộ tai của bạn, tạo ra lớp bịt kín chặn tạp âm bên ngoài. Phần band ôm đầu có thể điều chỉnh được một cách dễ dàng và mềm nhẹ đến nỗi bạn sẽ gần như không cảm thấy sự tồn tại của nó.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.3

trên 5

7

Đánh giá

3

20/11/2021

Philippines

Philippines

Almost Perfect

So, I liked everything about the headphone BUT I don't know how to clean it and I can not find anything about how to clean this model on the internet. Can someone help me about this situation?

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone

27/02/2021

Indonesia

Indonesia

Great ANC Budget Headphone

Philips PH805 is recommendation for budget ANC Headphone. With best price, this headphone is black horse for companion of traveling.

Ưu điểm

Build, Price

Khuyết điểm

So-so at ANC

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone

Ngày Sử Dụng 2021-01-27

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAPH805BK Hi-Res Audio wireless over-ear headphone

Ngày Sử Dụng 2021-01-27

03/08/2022

Việt Nam

Việt Nam

Người mua đã được xác minh

Rất tốt so với giá tiền

Sản phẩm chính hãng, âm thanh hay, giá cả quá hợp lý sau khi khuyến mãi. Đeo lâu hơi đau tai do bị ép vào tai hoặc do vành tai mình hơi to. Đã giới thiệu cho 1 đồng nghiệp mua tai nghe của hãng này.

Ưu điểm

Âm thanh hay, chất lượng tốt. Đồ Phillip khá bền. Quá tốt so với giá tiền sau khuyến mãi.

Khuyết điểm

Hơi đau tai do bị ép vào tai, chưa được thoải mái như hãng khác.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAPH805BK Tai nghe trùm tai không dây Hi-Res Audio

Ngày Sử Dụng 2021-07-03

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho TAPH805BK Tai nghe trùm tai không dây Hi-Res Audio

Ngày Sử Dụng 2021-07-03

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