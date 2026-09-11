Chắc chắn, linh hoạt, thoải mái

Các vây tai linh hoạt nằm gọn dưới vành tai, giúp tai nghe vừa vặn chắc chắn và cách âm thụ động tốt hơn. Ống âm thanh hình bầu dục và các nút bọc tai nghe có thể thay thế mang lại cảm giác vừa vặn thoải mái trong tai. Dây tai nghe dẹt nằm thoải mái sau cổ dù bạn có đeo tai nghe trong tai hay không.