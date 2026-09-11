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  • Siêu nhẹ, âm thanh mạnh mẽ
  • Siêu nhẹ, âm thanh mạnh mẽ

Mới

1000 seriesTai nghe không dây nhét tai

TAN1040BK/70

Siêu nhẹ, âm thanh mạnh mẽ

Luôn giữ âm nhạc bên bạn. Tai nghe không dây này mang đến âm thanh tuyệt vời, cảm giác đeo trong tai thoải mái và thời gian phát nhạc lên đến 22 giờ.

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Siêu nhẹ, âm thanh mạnh mẽ

  • Màng loa 13-mm/thiết kế đóng

  • 22 giờ phát nhạc

  • Vừa vặn thoải mái

Thiết kế nhét tai mỏng nhẹ, tạo cảm giác vừa vặn thoải mái

Vòng đeo cổ siêu mảnh được thiết kế để phù hợp với mọi người, giúp bạn gần như không cảm thấy tai nghe đang ở trong tai.

Chắc chắn, linh hoạt, thoải mái

Các vây tai linh hoạt nằm gọn dưới vành tai, giúp tai nghe vừa vặn chắc chắn và cách âm thụ động tốt hơn. Ống âm thanh hình bầu dục và các nút bọc tai nghe có thể thay thế mang lại cảm giác vừa vặn thoải mái trong tai. Dây tai nghe dẹt nằm thoải mái sau cổ dù bạn có đeo tai nghe trong tai hay không.

Bộ điều khiển trên dây. Dễ dàng chuyển từ danh sách phát sang cuộc gọi

Nhận cuộc gọi, tạm dừng danh sách phát. Tất cả mà không cần chạm vào điện thoại thông minh. Tính năng ghép nối Bluetooth thông minh giúp tai nghe ghi nhớ các thiết bị được ghép nối gần nhất.

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