TAH4205WT/00
Cảm nhận âm bass
Nâng tầm âm nhạc của bạn với âm bass lớn hơn. Tai nghe nhét tai không dây này tự hào có nút tăng BASS để bạn có thể tăng bass bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn có thể phát nhạc tới 29 giờ, sạc nhanh và có nhiều màu lì đầy phong cách để chọn lựa .Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Những tai nghe đặt trên tai này sở hữu bộ kích âm thanh neodim 32 mm mạnh mẽ, cho âm thanh sống động và âm bass phong phú. Nếu muốn tăng âm bass, chỉ cần nhấn Nút tăng BASS và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức.
Chỉ với 2 giờ sạc qua USB-C, bạn sẽ có thời gian phát nhạc lên tới 29 giờ. Khi tai nghe sắp hết pin, bạn chỉ cần sạc nhanh trong vòng 15 phút là đủ để nghe nhạc thêm tới 4 giờ.
Ngoài thiết kế màu lì đầy phong cách, tai nghe đặt trên tai này còn được trang bị một vòng ôm đầu có đệm nhẹ đến mức bạn sẽ không cảm nhận được gì trong suốt quá trình đeo. Củ tai mềm được đánh dấu rõ ràng cho bên tai trái/phải và có thể đổi góc cho đến khi bạn thấy thoải mái.
Nhún nhảy theo âm bass mạnh mẽ. Củ tai có thể gấp phẳng và xoay ngược vào trong, giúp bạn dễ dàng cất vào túi áo hoặc túi xách. Chỉ cần gấp lại là bạn đã sẵn sàng để lên đường.
Nếu bạn không thích bài đang nghe, hãy bỏ qua bằng cách nhấn giữ nút. Nếu bạn muốn từ chối cuộc gọi và tiếp tục nghe, chỉ cần nhấn nút là xong. Tính năng ghép nối Bluetooth thông minh cho phép tai nghe lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng được ghép nối.
Chỉ cần nhấn giữ một lần vào nút đa chức năng, tai nghe không dây Bluetooth này đã sẵn sàng kết nối. Sau khi kết nối, tai nghe sẽ ghi nhớ thiết bị mà nó kết nối lần gần nhất.
Thiết kế gập gọn lại được, dễ mang theo, cho phép bạn mang theo âm nhạc đi bất kỳ đâu.
Âm thanh
Khả năng kết nối
Hộp các tông ngoài
Tiện lợi
Công suất
Kích thước hộp đóng gói
Kích thước sản phẩm
Phụ kiện
Thiết kế
UPC
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