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  • Cảm nhận âm bass Cảm nhận âm bass Cảm nhận âm bass

    Tai nghe đặt trên tai không dây

    TAH4205RD/00

    Cảm nhận âm bass

    Nâng tầm âm nhạc của bạn với âm bass lớn hơn. Tai nghe nhét tai không dây này tự hào có nút tăng BASS để bạn có thể tăng bass bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn có thể phát nhạc tới 29 giờ, sạc nhanh và có nhiều màu lì đầy phong cách để chọn lựa .

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    Tai nghe đặt trên tai không dây

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    Cảm nhận âm bass

    • Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau
    • Đặt trên tai
    • Có thể gập gọn lại được
    • Thời gian phát nhạc lên tới 29 giờ
    Nút tăng BASS. Cho âm bass mạnh mẽ hơn chỉ với một nút chạm

    Nút tăng BASS. Cho âm bass mạnh mẽ hơn chỉ với một nút chạm

    Những tai nghe đặt trên tai này sở hữu bộ kích âm thanh neodim 32 mm mạnh mẽ, cho âm thanh sống động và âm bass phong phú. Nếu muốn tăng âm bass, chỉ cần nhấn Nút tăng BASS và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức.

    Thời gian phát nhạc 29 giờ. Sạc USB-C

    Thời gian phát nhạc 29 giờ. Sạc USB-C

    Chỉ với 2 giờ sạc qua USB-C, bạn sẽ có thời gian phát nhạc lên tới 29 giờ. Khi tai nghe sắp hết pin, bạn chỉ cần sạc nhanh trong vòng 15 phút là đủ để nghe nhạc thêm tới 4 giờ.

    Vòng ôm đầu nhẹ với phần đệm có thể điều chỉnh

    Vòng ôm đầu nhẹ với phần đệm có thể điều chỉnh

    Ngoài thiết kế màu lì đầy phong cách, tai nghe đặt trên tai này còn được trang bị một vòng ôm đầu có đệm nhẹ đến mức bạn sẽ không cảm nhận được gì trong suốt quá trình đeo. Củ tai mềm được đánh dấu rõ ràng cho bên tai trái/phải và có thể đổi góc cho đến khi bạn thấy thoải mái.

    Thiết kế có thể gấp phẳng giúp dễ dàng bảo quản

    Thiết kế có thể gấp phẳng giúp dễ dàng bảo quản

    Nhún nhảy theo âm bass mạnh mẽ. Củ tai có thể gấp phẳng và xoay ngược vào trong, giúp bạn dễ dàng cất vào túi áo hoặc túi xách. Chỉ cần gấp lại là bạn đã sẵn sàng để lên đường.

    Nút đa chức năng. Dễ dàng điều khiển nhạc và cuộc gọi

    Nút đa chức năng. Dễ dàng điều khiển nhạc và cuộc gọi

    Nếu bạn không thích bài đang nghe, hãy bỏ qua bằng cách nhấn giữ nút. Nếu bạn muốn từ chối cuộc gọi và tiếp tục nghe, chỉ cần nhấn nút là xong. Tính năng ghép nối Bluetooth thông minh cho phép tai nghe lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng được ghép nối.

    Khả năng cách âm tuyệt vời nhờ thiết kế kín phía sau

    Khả năng cách âm tuyệt vời nhờ thiết kế kín phía sau

    Kết nối thông minh. Tự động tìm thiết bị Bluetooth

    Chỉ cần nhấn giữ một lần vào nút đa chức năng, tai nghe không dây Bluetooth này đã sẵn sàng kết nối. Sau khi kết nối, tai nghe sẽ ghi nhớ thiết bị mà nó kết nối lần gần nhất.

    Thiết kế gập gọn lại được để tiện cho việc mang theo

    Thiết kế gập gọn lại được, dễ mang theo, cho phép bạn mang theo âm nhạc đi bất kỳ đâu.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Dải tần số
      20 - 20.000 Hz
      Đường kính loa
      32 mm
      Trở kháng
      32 Ohm
      Công suất vào tối đa
      20 mW
      Độ nhạy
      110 dB (1K Hz)
      Loại driver
      Động

    • Khả năng kết nối

      Micrô
      Micrô tích hợp
      Phiên bản Bluetooth
      5.0 trở lên
      Không dây
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m
      Codec được hỗ trợ
      SBC
      Loại truyền dẫn không dây
      Bluetooth

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      21.2  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      17  cm
      Tổng trọng lượng
      1.043  kg
      Chiều cao
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 11029 5
      Trọng lượng
      0.5415  kg
      Trọng lượng bì
      0.5015  kg

    • Tiện lợi

      Loại điều khiển
      Nút

    • Công suất

      Có thể sạc lại
      Số lượng pin
      1 cái
      Thời gian phát nhạc
      29  giờ
      Thời gian nói chuyện
      21 giờ
      Thời gian sạc
      2  giờ
      Thời gian sạc nhanh
      15 mins for 4hrs
      Trọng lượng pin (Tổng cộng)
      5.3  g
      Tuổi thọ pin
      166 hr
      Loại pin (Tai nghe)
      Lithium Polymer (tích hợp sẵn)

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      22.5  cm
      Dạng đóng gói
      Hộp
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      19.5  cm
      Chiều sâu
      5  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 11029 8
      Tổng trọng lượng
      0.286  kg
      Trọng lượng
      0.1805  kg
      Trọng lượng bì
      0.1055  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      18.5  cm
      Chiều rộng
      16.5  cm
      Chiều sâu
      4  cm
      Trọng lượng
      0.15  kg

    • Phụ kiện

      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Cáp sạc
      Cáp USB-C

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đỏ
      Kiểu đeo
      Tai nghe ôm đầu
      Thiết kế có thể gập lại
      Dẹp
      Vật liệu ghép tai
      Da tổng hợp
      Vừa vặn với tai
      Đặt trên tai
      Loại củ tai
      Kín phía sau

    • UPC

      UPC
      8 40063 20111 8

    Badge-D2C

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    • Thời lượng pin khi phát nhạc là giá trị tương đối và có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.
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