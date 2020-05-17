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  • Nhịp điệu của bạn. Phong cách của bạn. Nhịp điệu của bạn. Phong cách của bạn. Nhịp điệu của bạn. Phong cách của bạn.

    3000 series Tai nghe đặt trên tai

    TAH4105RD/00

    Nhịp điệu của bạn. Phong cách của bạn.

    Cảm giác như bạn vừa bước lên sàn nhảy. Tai nghe nhét tai này mang đến cho bạn âm thanh rõ ràng và âm bass mạnh mẽ. Vòng chụp đầu có đệm mang lại sự thoải mái và các thiết kế màu lì cho phép bạn cá nhân hóa âm nhạc của riêng mình - đầy phong cách.

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    3000 series Tai nghe đặt trên tai

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    Nhịp điệu của bạn. Phong cách của bạn.

    • Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau
    • Bộ phận ôm đầu nhẹ
    • Có thể gập gọn lại được
    Khả năng cách âm tuyệt vời nhờ thiết kế kín phía sau

    Khả năng cách âm tuyệt vời nhờ thiết kế kín phía sau

    Âm bass phong phú, âm thanh rõ ràng

    Không ngừng tái hiện những khoảnh khắc ấn tượng nhất trên sàn nhảy của bạn. Bộ kích âm thanh neodim 32 mm mang đến âm bass lớn, táo bạo cùng âm thanh rõ ràng. Thiết kế kín phía sau cho khả năng cách âm tuyệt vời, giúp bạn có thể thưởng thức bản nhạc yêu thích một cách trọn vẹn.

    Vòng ôm đầu nhẹ với phần đệm có thể điều chỉnh

    Ngoài thiết kế màu lì đầy phong cách, tai nghe đặt trên tai này còn được trang bị một vòng ôm đầu có đệm nhẹ đến mức bạn sẽ không cảm nhận được gì trong suốt quá trình đeo. Củ tai mềm được đánh dấu rõ ràng cho bên tai trái/phải và có thể đổi góc cho đến khi bạn thấy thoải mái.

    Thiết kế có thể gấp phẳng giúp dễ dàng bảo quản

    Nhún nhảy theo âm bass mạnh mẽ. Củ tai có thể gấp phẳng và xoay ngược vào trong, giúp bạn dễ dàng cất vào túi áo hoặc túi xách. Chỉ cần gấp lại là bạn đã sẵn sàng để lên đường.

    Điều khiển nội tuyến từ xa. Dễ dàng điều khiển nhạc và cuộc gọi

    Nói chuyện qua điện thoại. Tạm dừng danh sách nhạc. Tất cả đều được thực hiện mà không cần phải chạm vào điện thoại thông minh. Đầu nối đổi góc giúp tai nghe luôn được cắm chặt vào thiết bị thông minh - thuận tiện khi bạn cất điện thoại vào trong túi.

    Đầu nối đổi góc. Giữ tai nghe luôn được cắm chặt

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    Thiết kế gập gọn lại được để tiện cho việc mang theo

    Thiết kế gập gọn lại được, dễ mang theo, cho phép bạn mang theo âm nhạc đi bất kỳ đâu.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Hệ thống âm thanh
      Kín
      Đường kính loa
      32 mm
      Màng chắn
      PET
      Trở kháng
      32 ohm
      Dạng nam châm
      NdFeB
      Phản hồi tần số
      20 - 20 000  Hz
      Công suất vào tối đa
      30 mW
      Độ nhạy
      106 dB
      Loại
      động

    • Khả năng kết nối

      Chiều dài cáp
      1.2 m
      Bộ kết nối
      3,5 mm
      Micrô
      Micrô tích hợp

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      21.2  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      17  cm
      Tổng trọng lượng
      0.96  kg
      Chiều cao
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 11026 4
      Trọng lượng
      0.459  kg
      Trọng lượng bì
      0.501  kg

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      22.5  cm
      Chiều rộng
      19.5  cm
      Chiều sâu
      5  cm
      EAN
      48 95229 11026 7
      Tổng trọng lượng
      0.26  kg
      Trọng lượng
      0.153  kg
      Trọng lượng bì
      0.107  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      18.5  cm
      Chiều rộng
      16.5  cm
      Chiều sâu
      4  cm
      Trọng lượng
      0.153  kg

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đỏ

    • UPC

      UPC
      8 40063 20108 8

    Badge-D2C

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