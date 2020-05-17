Vòng ôm đầu nhẹ với phần đệm có thể điều chỉnh

Ngoài thiết kế màu lì đầy phong cách, tai nghe đặt trên tai này còn được trang bị một vòng ôm đầu có đệm nhẹ đến mức bạn sẽ không cảm nhận được gì trong suốt quá trình đeo. Củ tai mềm được đánh dấu rõ ràng cho bên tai trái/phải và có thể đổi góc cho đến khi bạn thấy thoải mái.