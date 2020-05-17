TAH4105BK/00
Nhịp điệu của bạn. Phong cách của bạn.
Cảm giác như bạn vừa bước lên sàn nhảy. Tai nghe nhét tai này mang đến cho bạn âm thanh rõ ràng và âm bass mạnh mẽ. Vòng chụp đầu có đệm mang lại sự thoải mái và các thiết kế màu lì cho phép bạn cá nhân hóa âm nhạc của riêng mình - đầy phong cách.Xem tất cả lợi ích
Có sẵn:
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Không ngừng tái hiện những khoảnh khắc ấn tượng nhất trên sàn nhảy của bạn. Bộ kích âm thanh neodim 32 mm mang đến âm bass lớn, táo bạo cùng âm thanh rõ ràng. Thiết kế kín phía sau cho khả năng cách âm tuyệt vời, giúp bạn có thể thưởng thức bản nhạc yêu thích một cách trọn vẹn.
Ngoài thiết kế màu lì đầy phong cách, tai nghe đặt trên tai này còn được trang bị một vòng ôm đầu có đệm nhẹ đến mức bạn sẽ không cảm nhận được gì trong suốt quá trình đeo. Củ tai mềm được đánh dấu rõ ràng cho bên tai trái/phải và có thể đổi góc cho đến khi bạn thấy thoải mái.
Nhún nhảy theo âm bass mạnh mẽ. Củ tai có thể gấp phẳng và xoay ngược vào trong, giúp bạn dễ dàng cất vào túi áo hoặc túi xách. Chỉ cần gấp lại là bạn đã sẵn sàng để lên đường.
Nói chuyện qua điện thoại. Tạm dừng danh sách nhạc. Tất cả đều được thực hiện mà không cần phải chạm vào điện thoại thông minh. Đầu nối đổi góc giúp tai nghe luôn được cắm chặt vào thiết bị thông minh - thuận tiện khi bạn cất điện thoại vào trong túi.
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Thiết kế gập gọn lại được, dễ mang theo, cho phép bạn mang theo âm nhạc đi bất kỳ đâu.
Âm thanh
Khả năng kết nối
Hộp các tông ngoài
Kích thước hộp đóng gói
Kích thước sản phẩm
Thiết kế
UPC
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