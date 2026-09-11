Dễ đeo. Dễ sử dụng

Chụp tai có đệm mang lại cảm giác thoải mái hơn trong những phiên nghe nhạc. Các nút trên chụp tai cho phép bạn điều chỉnh âm lượng, chuyển hoặc tạm dừng bản nhạc, nhận hoặc từ chối cuộc gọi và nhiều chức năng khác.