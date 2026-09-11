Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
TAH1120BK/70
Luôn mang âm nhạc bên mình
Làm mọi việc trong khi lắng nghe những âm thanh bạn yêu thích. Đeo chiếc tai nghe không dây chụp tai này lên và bạn sẽ tận hưởng cảm giác thực sự thoải mái khi nghe.
Củ loa 40mm/thiết kế kín
Chụp tai
Băng đô nhẹ
Gập phẳng
Chụp tai có đệm mang lại cảm giác thoải mái hơn trong những phiên nghe nhạc. Các nút trên chụp tai cho phép bạn điều chỉnh âm lượng, chuyển hoặc tạm dừng bản nhạc, nhận hoặc từ chối cuộc gọi và nhiều chức năng khác.
Hòa mình vào âm bass. Chụp tai có thể gập phẳng để dễ dàng cất trong túi áo, túi quần hoặc túi xách. Chỉ cần gập lại là bạn đã sẵn sàng lên đường.
Đánh giá
Thời lượng phát nhạc của pin là giá trị ước tính và có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.