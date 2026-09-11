Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Luôn mang âm nhạc bên mình
  • Luôn mang âm nhạc bên mình

Mới

Tai nghe không dây

TAH1120BK/70

Luôn mang âm nhạc bên mình

Làm mọi việc trong khi lắng nghe những âm thanh bạn yêu thích. Đeo chiếc tai nghe không dây chụp tai này lên và bạn sẽ tận hưởng cảm giác thực sự thoải mái khi nghe.

Xem tất cả lợi ích

Luôn mang âm nhạc bên mình

  • Củ loa 40mm/thiết kế kín

  • Chụp tai

  • Băng đô nhẹ

  • Gập phẳng

Dễ đeo. Dễ sử dụng

Chụp tai có đệm mang lại cảm giác thoải mái hơn trong những phiên nghe nhạc. Các nút trên chụp tai cho phép bạn điều chỉnh âm lượng, chuyển hoặc tạm dừng bản nhạc, nhận hoặc từ chối cuộc gọi và nhiều chức năng khác.

Thiết kế gập phẳng để dễ dàng cất giữ

Hòa mình vào âm bass. Chụp tai có thể gập phẳng để dễ dàng cất trong túi áo, túi quần hoặc túi xách. Chỉ cần gập lại là bạn đã sẵn sàng lên đường.

Màng loa neodymium 40 mm mạnh mẽ

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Thời lượng phát nhạc của pin là giá trị ước tính và có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.