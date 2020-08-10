TAE4205WT/00
Cảm nhận âm bass
Tai nghe không dây nhét tai có nút điều khiển cảm ứng, thời gian phát nhạc 10 giờ, tính năng sạc nhanh và móc vòng tai giúp giữ chặt tai nghe bên trong tai và cách ly nhiễu thụ động tốt hơn, để bạn cảm nhận rõ từng âm bass.Xem tất cả lợi ích
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Tai nghe không dây này sở hữu bộ kích âm thanh neodim 8,2 mm mạnh mẽ, cho âm thanh rõ ràng và âm trầm mạnh mẽ. Nếu muốn tăng âm bass, chỉ cần nhấn Nút tăng BASS trên dây điều khiển và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức.
Chỉ với 2 giờ sạc qua USB-C, bạn sẽ có thời gian phát nhạc lên tới 10 giờ. Khi tai nghe sắp hết pin, bạn chỉ cần sạc nhanh trong vòng 15 phút là đủ để nghe nhạc thêm tới 1,5 giờ. Dây cáp dẹt quàng phía sau cổ tạo sự thoải mái bất kể bạn có đang đeo tai nghe hay không.
Thực hiện cuộc gọi, tạm dừng danh sách phát, bạn có thể làm mọi thao tác mà không cần chạm vào điện thoại. Tính năng ghép nối Bluetooth thông minh cho phép tai nghe lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng được ghép nối.
Ống dẫn âm hình ovan và các miếng đệm mút tai nghe có thể hoán đổi cho nhau, mang lại cảm giác vừa vặn thoải mái trong tai. Móc vòng tai mềm ôm vừa vặn bên dưới rãnh tai của bạn, giúp giữ chặt tai nghe bên trong tai và cách ly nhiễu thụ động tốt hơn.
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Khi tai nghe sắp hết pin, bạn có thể sử dụng tính năng Sạc nhanh để sạc điện 15 phút và có thể nghe nhạc thêm trong 1,5 giờ.
Chỉ cần nhấn giữ một lần vào nút đa chức năng, tai nghe không dây Bluetooth này đã sẵn sàng kết nối. Sau khi kết nối, tai nghe sẽ ghi nhớ thiết bị mà nó kết nối lần gần nhất.
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Âm thanh
Khả năng kết nối
Hộp các tông ngoài
Tiện lợi
Hộp các tông trong
Công suất
Kích thước hộp đóng gói
Kích thước sản phẩm
Phụ kiện
Thiết kế
UPC
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