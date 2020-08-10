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  • Cảm nhận âm bass Cảm nhận âm bass Cảm nhận âm bass

    Tai nghe nhét tai không dây

    TAE4205BK/00

    Cảm nhận âm bass

    Tai nghe không dây nhét tai có nút điều khiển cảm ứng, thời gian phát nhạc 10 giờ, tính năng sạc nhanh và móc vòng tai giúp giữ chặt tai nghe bên trong tai và cách ly nhiễu thụ động tốt hơn, để bạn cảm nhận rõ từng âm bass.

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    Tai nghe nhét tai không dây

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    Cảm nhận âm bass

    • Bộ kích âm thanh 8,2mm/kín phía sau
    • Nhét tai
    Nút tăng BASS cho âm bass mạnh mẽ hơn

    Nút tăng BASS cho âm bass mạnh mẽ hơn

    Tai nghe không dây này sở hữu bộ kích âm thanh neodim 8,2 mm mạnh mẽ, cho âm thanh rõ ràng và âm trầm mạnh mẽ. Nếu muốn tăng âm bass, chỉ cần nhấn Nút tăng BASS trên dây điều khiển và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức.

    Thời gian phát nhạc 10 giờ. Sạc USB-C

    Thời gian phát nhạc 10 giờ. Sạc USB-C

    Chỉ với 2 giờ sạc qua USB-C, bạn sẽ có thời gian phát nhạc lên tới 10 giờ. Khi tai nghe sắp hết pin, bạn chỉ cần sạc nhanh trong vòng 15 phút là đủ để nghe nhạc thêm tới 1,5 giờ. Dây cáp dẹt quàng phía sau cổ tạo sự thoải mái bất kể bạn có đang đeo tai nghe hay không.

    Độ dẻo cao, đeo vừa vặn và thoải mái

    Độ dẻo cao, đeo vừa vặn và thoải mái

    Ống dẫn âm hình ovan và các miếng đệm mút tai nghe có thể hoán đổi cho nhau, mang lại cảm giác vừa vặn thoải mái trong tai. Móc vòng tai mềm ôm vừa vặn bên dưới rãnh tai của bạn, giúp giữ chặt tai nghe bên trong tai và cách ly nhiễu thụ động tốt hơn.

    Điều khiển nội tuyến từ xa để dễ dàng chuyển từ danh sách phát sang danh bạ

    Điều khiển nội tuyến từ xa để dễ dàng chuyển từ danh sách phát sang danh bạ

    Thực hiện cuộc gọi, tạm dừng danh sách phát, bạn có thể làm mọi thao tác mà không cần chạm vào điện thoại. Tính năng ghép nối Bluetooth thông minh cho phép tai nghe lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng được ghép nối.

    Các miếng đệm mút tai nghe bằng cao su với 3 kích cỡ có thể thay đổi cho nhau

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    Dây cáp dẹt quàng thoải mái phía sau cổ của bạn

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    Bộ kích âm thanh neodim 8,2 mm công suất cao

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    Sạc nhanh cho phép sạc 15 phút nghe được thêm 1,5 giờ

    Khi tai nghe sắp hết pin, bạn có thể sử dụng tính năng Sạc nhanh để sạc điện 15 phút và có thể nghe nhạc thêm trong 1,5 giờ.

    Kết nối thông minh. Tự động tìm thiết bị Bluetooth

    Chỉ cần nhấn giữ một lần vào nút đa chức năng, tai nghe không dây Bluetooth này đã sẵn sàng kết nối. Sau khi kết nối, tai nghe sẽ ghi nhớ thiết bị mà nó kết nối lần gần nhất.

    Móc vòng tai có độ dẻo cao ôm tai vừa vặn, giúp giữ chặt tai nghe bên trong tai và cách ly nhiễu thụ động tốt hơn

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    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Hệ thống âm thanh
      Kín
      Đường kính loa
      8,2mm
      Màng chắn
      PET
      Dạng nam châm
      NdFeB
      Phản hồi tần số
      20 - 20 000  Hz
      Độ nhạy
      105  dB

    • Khả năng kết nối

      Phiên bản Bluetooth
      5.0
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      42.2  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      24
      Chiều rộng
      22  cm
      Tổng trọng lượng
      2.788  kg
      Chiều cao
      21.2  cm
      GTIN
      1 48 95229 10967 1
      Trọng lượng
      0.84  kg
      Trọng lượng bì
      1.948  kg

    • Tiện lợi

      Điều khiển âm lượng
      Quản lý cuộc gọi
      • Trả lời / Kết thúc cuộc gọi
      • Từ chối cuộc gọi

    • Hộp các tông trong

      Chiều dài
      10.2  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      10.1  cm
      Chiều cao
      17.5  cm
      Trọng lượng
      0.105  kg
      Tổng trọng lượng
      0.298  kg
      Trọng lượng bì
      0.193  kg
      GTIN
      2 48 95229 10967 8

    • Công suất

      Kiểu pin
      Lithium-Ion
      Có thể sạc lại
      Thời gian phát nhạc
      10  giờ

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      17.5  cm
      Dạng đóng gói
      Thùng các tông
      Dạng đặt giá để
      Cả hai
      Chiều rộng
      9.5  cm
      Chiều sâu
      3  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 10967 4
      Tổng trọng lượng
      0.082  kg
      Trọng lượng
      0.035  kg
      Trọng lượng bì
      0.047  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      2  cm
      Chiều rộng
      10  cm
      Chiều sâu
      4  cm
      Trọng lượng
      0.016  kg

    • Phụ kiện

      Cáp USB
      Cáp USB-C

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen

    • UPC

      UPC
      8 40063 20088 3

    Badge-D2C

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