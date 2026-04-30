Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAE3130BK/97
Mang đến âm thanh Hi-Res,
Tai nghe earbuds này có thiết kế đeo thoải mái, cùng điều khiển trên dây giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa nghe nhạc và gọi điện. Driver Hi-Res mang đến âm thanh chi tiết, giàu cảm xúc từ bản nhạc yêu thích của bạn!
Âm bass mạnh mẽ
Trọng lượng nhẹ, nhét vừa vặn trong tai
Bộ phận điều khiển từ xa 3 nút
Đầu nối USB-C
Âm thanh Hi-Res (độ phân giải cao)
Driver 10mm mạnh mẽ mang đến âm thanh rõ ràng, chi tiết và sống động, giúp nâng cao trải nghiệm nghe nhạc, rất phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Dù bạn đang tập luyện, đi lại hay thư giãn, tai nghe đều mang lại chất lượng âm thanh tuyệt vời.
Khám phá một tầm cao mới về độ chi tiết và độ rõ nét trong âm nhạc với Hi-Res Audio. Âm thanh tinh khiết, chính xác, được tối ưu cho mọi định dạng nhạc. Những tai nghe này đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để đạt chứng nhận chất lượng Hi-Res Audio.
Đánh giá