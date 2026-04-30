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  • Mang đến âm thanh Hi-Res,
  • Mang đến âm thanh Hi-Res,

Tai nghe nhét tai có micrô

TAE3130BK/97

Mang đến âm thanh Hi-Res,

Tai nghe earbuds này có thiết kế đeo thoải mái, cùng điều khiển trên dây giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa nghe nhạc và gọi điện. Driver Hi-Res mang đến âm thanh chi tiết, giàu cảm xúc từ bản nhạc yêu thích của bạn!

Xem tất cả lợi ích

Mang đến âm thanh Hi-Res,

  • Âm bass mạnh mẽ

  • Trọng lượng nhẹ, nhét vừa vặn trong tai

  • Bộ phận điều khiển từ xa 3 nút

  • Đầu nối USB-C

  • Âm thanh Hi-Res (độ phân giải cao)

Driver 10mm cho âm thanh tốt và âm trầm mạnh mẽ

Driver 10mm mạnh mẽ mang đến âm thanh rõ ràng, chi tiết và sống động, giúp nâng cao trải nghiệm nghe nhạc, rất phù hợp cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. Dù bạn đang tập luyện, đi lại hay thư giãn, tai nghe đều mang lại chất lượng âm thanh tuyệt vời.

Cáp dài 1,2m với đầu nối USB-C

Hi-Res Audio tái tạo âm nhạc ở dạng thuần khiết nhất

Khám phá một tầm cao mới về độ chi tiết và độ rõ nét trong âm nhạc với Hi-Res Audio. Âm thanh tinh khiết, chính xác, được tối ưu cho mọi định dạng nhạc. Những tai nghe này đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để đạt chứng nhận chất lượng Hi-Res Audio.

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