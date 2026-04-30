Hi-Res Audio tái tạo âm nhạc ở dạng thuần khiết nhất

Khám phá một tầm cao mới về độ chi tiết và độ rõ nét trong âm nhạc với Hi-Res Audio. Âm thanh tinh khiết, chính xác, được tối ưu cho mọi định dạng nhạc. Những tai nghe này đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để đạt chứng nhận chất lượng Hi-Res Audio.