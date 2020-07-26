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  • Âm nhạc của bạn, màu sắc của bạn Âm nhạc của bạn, màu sắc của bạn Âm nhạc của bạn, màu sắc của bạn

    Tai nghe nhét trong tai nối dây

    TAE1105WT/00

    Âm nhạc của bạn, màu sắc của bạn

    Tai nghe có dây nhét trong tai với diện mạo mạnh mẽ, tiếng bass chắc và miếng đệm mút tai nghe vừa vặn thoải mái trong tai, giữ cho tiếng nhạc phát ra luôn tươi mới. Ngoài ra, tai nghe còn được trang bị chức năng trợ lý giọng nói để kết nối với điện thoại, sử dụng tính năng hỗ trợ bằng giọng nói.

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    Có sẵn:

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Tai nghe nhét trong tai nối dây

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    Âm nhạc của bạn, màu sắc của bạn

    • Driver 8,6 mm cho âm bass mạnh mẽ
    • Đầu nối mạ vàng
    • Nhét tai vừa khít, thoải mái
    • Điều khiển từ xa để dễ dàng điều khiển

    Âm bass mạnh mẽ. Âm thanh rõ ràng

    Cuộc sống năng động của bạn sẽ ra sao nếu thiếu đi những bản nhạc yêu thích? Với bộ kích âm thanh neodim 8,6 mm công suất cao, chiếc tai nghe này sẽ mang đến cho bạn những âm bass dày dặn mạnh mẽ cùng đầu nối mạ vàng chất lượng cao, cho phép nghe nhạc thoải mái trong nhiều giờ.

    Thoải mái “nhún nhảy” trong thế giới âm nhạc

    Ống dẫn âm thiết kế tiện dụng và miếng đệm mút tai nghe bằng cao su với 3 kích cỡ có thể thay đổi cho nhau, mang lại cảm giác vừa vặn thoải mái trong tai. Thưởng thức trọn vẹn giai điệu yêu thích của bạn.

    Điều khiển nội tuyến từ xa để chuyển từ danh sách phát sang danh bạ

    Thực hiện cuộc gọi, tạm dừng danh sách phát, bạn có thể làm mọi thao tác mà không cần chạm vào điện thoại thông minh. Tai nghe vận hành ngay lập tức để bạn không bỏ lỡ bất kỳ nhịp bass tuyệt vời nào.

    Khởi động chức năng trợ lý giọng nói trên điện thoại một cách dễ dàng

    Với điều khiển nội tuyến từ xa, bạn sẽ luôn sẵn sàng sử dụng chức năng trợ lý giọng nói trên điện thoại bất kỳ lúc nào để thực hiện cuộc gọi, nhận gửi tin nhắn trong khi di chuyển.

    Ống dẫn âm thiết kế tiện dụng. Miếng đệm mút tai nghe bằng cao su với 3 kích cỡ

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    Cáp dẹt ít vướng dây hơn

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    Bộ kích âm thanh neodim 8,6 mm công suất cao. Đầu nối mạ vàng

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    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Dải tần số
      20 - 20 000 Hz
      Đường kính loa
      8,6 mm
      Trở kháng
      16 Ohm
      Công suất vào tối đa
      10mW
      Độ nhạy
      102 dB (1k Hz)
      Loại driver
      Động

    • Khả năng kết nối

      Bề mặt gia công tinh của bộ kết nối
      được mạ vàng
      Bộ kết nối
      3.5  mm

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      35.2  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      24
      Chiều rộng
      18.5  cm
      Tổng trọng lượng
      1.097  kg
      Chiều cao
      13.9  cm
      GTIN
      1 48 95229 11039 4
      Trọng lượng
      0.36  kg
      Trọng lượng bì
      0.737  kg

    • Hộp các tông trong

      Chiều dài
      17.9  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      8.5  cm
      Chiều cao
      6.3  cm
      Trọng lượng
      0.045  kg
      Tổng trọng lượng
      0.119  kg
      Trọng lượng bì
      0.074  kg
      GTIN
      2 48 95229 11039 1

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      17.3  cm
      Dạng đóng gói
      Hộp
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      5  cm
      Chiều sâu
      2.5  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 11039 7
      Tổng trọng lượng
      0.03  kg
      Trọng lượng
      0.015  kg
      Trọng lượng bì
      0.015  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      2.25  cm
      Chiều rộng
      2.3  cm
      Chiều sâu
      1.2  cm
      Trọng lượng
      0.013  kg

    • Phụ kiện

      Mút tai nghe
      3 cặp (S/M/L)

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Trắng
      Kiểu đeo
      Nhét tai
      Vật liệu ghép tai
      Silicon
      Vừa vặn với tai
      Nhét tai
      Loại nhét trong tai
      Mút tai nghe bằng silicon

    • UPC

      UPC
      8 40063 20118 7

    • Trợ lý giọng nói

      Tương thích với trợ lý giọng nói
      Kích hoạt trợ lý giọng nói
      Thủ công
      Hỗ trợ trợ lý giọng nói

    Badge-D2C

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