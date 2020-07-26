Âm nhạc của bạn, màu sắc của bạn

Tai nghe có dây nhét trong tai với diện mạo mạnh mẽ, tiếng bass chắc và miếng đệm mút tai nghe vừa vặn thoải mái trong tai, giữ cho tiếng nhạc phát ra luôn tươi mới. Ngoài ra, tai nghe còn được trang bị chức năng trợ lý giọng nói để kết nối với điện thoại, sử dụng tính năng hỗ trợ bằng giọng nói.