Tai nghe có dây nhét trong tai với diện mạo mạnh mẽ, tiếng bass chắc và miếng đệm mút tai nghe vừa vặn thoải mái trong tai, giữ cho tiếng nhạc phát ra luôn tươi mới. Ngoài ra, tai nghe còn được trang bị chức năng trợ lý giọng nói để kết nối với điện thoại, sử dụng tính năng hỗ trợ bằng giọng nói.
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Cuộc sống năng động của bạn sẽ ra sao nếu thiếu đi những bản nhạc yêu thích? Với bộ kích âm thanh neodim 8,6 mm công suất cao, chiếc tai nghe này sẽ mang đến cho bạn những âm bass dày dặn mạnh mẽ cùng đầu nối mạ vàng chất lượng cao, cho phép nghe nhạc thoải mái trong nhiều giờ.
Thoải mái “nhún nhảy” trong thế giới âm nhạc
Ống dẫn âm thiết kế tiện dụng và miếng đệm mút tai nghe bằng cao su với 3 kích cỡ có thể thay đổi cho nhau, mang lại cảm giác vừa vặn thoải mái trong tai. Thưởng thức trọn vẹn giai điệu yêu thích của bạn.
Điều khiển nội tuyến từ xa để chuyển từ danh sách phát sang danh bạ
Thực hiện cuộc gọi, tạm dừng danh sách phát, bạn có thể làm mọi thao tác mà không cần chạm vào điện thoại thông minh. Tai nghe vận hành ngay lập tức để bạn không bỏ lỡ bất kỳ nhịp bass tuyệt vời nào.
Khởi động chức năng trợ lý giọng nói trên điện thoại một cách dễ dàng
Với điều khiển nội tuyến từ xa, bạn sẽ luôn sẵn sàng sử dụng chức năng trợ lý giọng nói trên điện thoại bất kỳ lúc nào để thực hiện cuộc gọi, nhận gửi tin nhắn trong khi di chuyển.
Ống dẫn âm thiết kế tiện dụng. Miếng đệm mút tai nghe bằng cao su với 3 kích cỡ
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Cáp dẹt ít vướng dây hơn
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Bộ kích âm thanh neodim 8,6 mm công suất cao. Đầu nối mạ vàng