Trọng lượng nhẹ, chỉ 145,5 g nhưng âm thanh đầu ra cực mạnh mẽ

Tai nghe không dây đặt trên tai này chỉ nặng 145,5 g, để bạn thoải mái mang theo tai nghe bên mình. Phần band ôm đầu có thể điều chỉnh được một cách dễ dàng và nhẹ đến nỗi bạn sẽ gần như không cảm thấy sự tồn tại của nó. Núm chụp tai mềm và có thể đổi góc cho đến khi bạn thấy thoải mái.