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Ngừng sản xuất

Tai nghe khử tiếng ồn không dây

TABH305BK/00

Âm bass lớn, táo bạo. Không có tạp âm.

Thưởng thức âm thanh với âm bass lớn, táo bạo. Loại bỏ tạp âm với tính năng Khử tiếng ồn chủ động (ANC). Những tai nghe đặt trên tai không dây này được thiết kế để mang đến giai điệu bạn yêu thích. Một lần sạc cho bạn thời gian phát lên tới 15 giờ, ngay cả khi bật ANC.

Xem tất cả lợi ích

Âm bass lớn, táo bạo. Không có tạp âm.

  • Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau

  • Đặt trên tai

  • Mếng đệm tai mềm

  • Có thể gấp lại hoàn toàn

Thời gian phát 15 giờ khi bật Khử tiếng ồn chủ động (ANC)

Công nghệ khử tiếng ồn chủ động (ANC) đảm bảo tiếng động cơ xe lửa không gây nhiễu đến tiếng nhạc sôi động. Bạn muốn có không gian yên tĩnh? Rất đơn giản, bạn chỉ cần bật chức năng ANC lên mà không cần phát nhạc. Với tai nghe này, bạn sẽ có thời gian phát nhạc lên tới 15 giờ khi bật ANC và 18 giờ khi tắt ANC, trong khi đó thời gian sạc điện chỉ mất 2 giờ qua cổng USB.

Âm bass lớn. Bộ kích âm thanh neodim 32 mm

Đem theo sàn nhảy bên mình. Bộ kích âm thanh neodim 32 mm giúp âm thanh luôn sống động và âm bass lớn.

Trọng lượng nhẹ, chỉ 145,5 g nhưng âm thanh đầu ra cực mạnh mẽ

Tai nghe không dây đặt trên tai này chỉ nặng 145,5 g, để bạn thoải mái mang theo tai nghe bên mình. Phần band ôm đầu có thể điều chỉnh được một cách dễ dàng và nhẹ đến nỗi bạn sẽ gần như không cảm thấy sự tồn tại của nó. Núm chụp tai mềm và có thể đổi góc cho đến khi bạn thấy thoải mái.

Thông số kỹ thuật

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