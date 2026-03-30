Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Mới
TAA1708BK/70
Bạn vận động, tai nghe không xê dịch
Những tai nghe không dây mở tai này cho phép bạn vừa nghe mọi âm thanh xung quanh vừa thưởng thức âm nhạc của mình.
Thiết kế mở tai
Chất lượng cuộc gọi rõ nét
Tai nghe này được trang bị thuật toán Bù độ lớn cân bằng thích ứng (AELC). Thuật toán này điều chỉnh âm cao và âm trầm. Dù bạn ở ngoài trời với âm lượng lớn hay trong nhà với âm lượng nhỏ, bạn vẫn luôn nghe được âm thanh rõ ràng và cân bằng.
Đừng để âm thanh từ thế giới xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Tai nghe này được trang bị micrô AI sử dụng thuật toán AI tiên tiến để lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ nét. Luôn nghe rõ giọng nhau trong mọi cuộc gọi.
Với buồng âm chuyên biệt và thuật toán, công nghệ Âm thanh định hướng truyền nhạc thẳng vào ống tai, giảm thiểu rò rỉ âm thanh và rung động, đồng thời giữ trọn chi tiết và âm trầm. Tận hưởng mọi lợi ích của thiết kế mở tai với chất lượng âm thanh và sự thoải mái được cải thiện.
3.0
trên 5
1
Đánh giá
Sukebe
30/03/2026
Singapore
Người mua đã được xác minh
Sound is all right
The earpiece is a little far off from the ears. Unable to bend it closer.
Đánh giá này được thực hiện cho TAA1708BK Open-ear wireless sports headphones
Date of Use 2025-02-28
Đánh giá này được thực hiện cho TAA1708BK Open-ear wireless sports headphones
Date of Use 2025-02-28