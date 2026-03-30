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  • Bạn vận động, tai nghe không xê dịch
  • Bạn vận động, tai nghe không xê dịch
  • Bạn vận động, tai nghe không xê dịch
  • Bạn vận động, tai nghe không xê dịch

Mới

Tai nghe thể thao không dây mở tai

TAA1708BK/70

3

| (1) Đánh giá

Bạn vận động, tai nghe không xê dịch

Những tai nghe không dây mở tai này cho phép bạn vừa nghe mọi âm thanh xung quanh vừa thưởng thức âm nhạc của mình.

Xem tất cả lợi ích

Bạn vận động, tai nghe không xê dịch

  • Thiết kế mở tai

  • Chất lượng cuộc gọi rõ nét

Âm thanh cân bằng dù ở bất cứ đâu

Tai nghe này được trang bị thuật toán Bù độ lớn cân bằng thích ứng (AELC). Thuật toán này điều chỉnh âm cao và âm trầm. Dù bạn ở ngoài trời với âm lượng lớn hay trong nhà với âm lượng nhỏ, bạn vẫn luôn nghe được âm thanh rõ ràng và cân bằng.

Micrô AI cho chất lượng cuộc gọi rõ nét

Đừng để âm thanh từ thế giới xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Tai nghe này được trang bị micrô AI sử dụng thuật toán AI tiên tiến để lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ nét. Luôn nghe rõ giọng nhau trong mọi cuộc gọi.

Âm thanh không cần tai nghe nhét tai. Thiết kế mở tai

Với buồng âm chuyên biệt và thuật toán, công nghệ Âm thanh định hướng truyền nhạc thẳng vào ống tai, giảm thiểu rò rỉ âm thanh và rung động, đồng thời giữ trọn chi tiết và âm trầm. Tận hưởng mọi lợi ích của thiết kế mở tai với chất lượng âm thanh và sự thoải mái được cải thiện.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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3.0

trên 5

1

Đánh giá

5
4
2
1

30/03/2026

Singapore

Singapore

Người mua đã được xác minh

Sound is all right

The earpiece is a little far off from the ears. Unable to bend it closer.

Đánh giá này được thực hiện cho TAA1708BK Open-ear wireless sports headphones

Date of Use 2025-02-28

Đánh giá này được thực hiện cho TAA1708BK Open-ear wireless sports headphones

Date of Use 2025-02-28

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