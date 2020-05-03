Hiệu suất cao

Tai nghe đáp ứng nhu cầu về hiệu suất, cảm giác thoải mái và chất lượng. Tai nghe trùm tai với thiết kế mở phía sau được thiết kế để đưa trải nghiệm nghe nhạc tại nhà lên một tầm cao mới với âm thanh tuyệt vời, kết cấu vượt trội và các đầu nối cáp mạ vàng.