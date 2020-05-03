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Ngừng sản xuất

Tai nghe trùm tai

SHP9600/00

Hiệu suất cao

Tai nghe đáp ứng nhu cầu về hiệu suất, cảm giác thoải mái và chất lượng. Tai nghe trùm tai với thiết kế mở phía sau được thiết kế để đưa trải nghiệm nghe nhạc tại nhà lên một tầm cao mới với âm thanh tuyệt vời, kết cấu vượt trội và các đầu nối cáp mạ vàng.

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Hiệu suất cao

  • Bộ kích âm thanh neodim 50 mm

  • Thiết kế mở phía sau

  • Cáp tháo rời 3 m

Thiết kế mở phía sau. Âm thanh có chiều sâu

Thiết kế mở phía sau. Âm thanh có chiều sâu

Bộ kích âm thanh 50 mm được chế tạo vừa khít với hình dáng tự nhiên của tai bạn, không làm mất tiếng, mang đến âm trầm sinh động, dải trung tần cân bằng và âm thanh cao tần tinh khiết.

Độ bền và sự thoải mái vượt trội

Độ bền và sự thoải mái vượt trội

Bộ phận ôm đầu được gia cố bằng thép bền cho độ căng vừa phải và ôm vừa khít đầu. Miếng đệm bộ phận ôm đầu hai lớp và miếng đệm củ tai thông thoáng tạo cảm giác thoải mái khi nghe nhạc trong thời gian dài.

Kết nối với tất cả các nguồn. Từ điện thoại cho đến bộ khuếch đại tai nghe

Kết nối với tất cả các nguồn. Từ điện thoại cho đến bộ khuếch đại tai nghe

Cáp đi kèm có giắc cắm mạ vàng 6,3-3,5 mm tạo kết nối chất lượng cao với các thiết bị âm thanh nổi để bạn đắm chìm vào những bài hát yêu thích trên điện thoại thông minh, dàn âm thanh tại nhà, TV hoặc máy tính xách tay.

Thông số kỹ thuật

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Thời lượng pin khi phát nhạc là giá trị tương đối và có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.