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Ngừng sản xuất

Tai nghe HiFi Stereo

SHP3000/00

5

| (2) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Âm trầm động, vừa vặn thoải mái

Thiết kế nhẹ với loa neodim 40mm công suất cao; miếng ốp tai tự động điều chỉnh và miếng đệm có lỗ thoát khí, SHP3000 chắc chắn là người bạn đồng hành tốt nhất của bạn khi sử dụng trong nhà.

Xem tất cả lợi ích

Âm trầm động, vừa vặn thoải mái

  • Trùm tai

  • Đen

Loa 40mm được tinh chỉnh âm thanh cho âm thanh cân bằng chi tiết

Loa 40mm được tinh chỉnh âm thanh cho âm thanh cân bằng chi tiết

Dây cáp một bên làm giảm tình trạng quấn vào nhau

Miếng đệm có lỗ có độ thoát khí cao phân tán nhiệt

Miếng đệm có lỗ có độ thoát khí cao phân tán nhiệt

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

5.0

trên 5

2

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

29/01/2021

Malaysia

Malaysia

Great value/price

Comfortable earpads, great sound and more important: a cable length of 3 meters, so I can stand up from my chair and move around -a bit- without destroying the plug.

Ưu điểm

See above

Khuyết điểm

???

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Ngày Sử Dụng 2019-01-29

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Ngày Sử Dụng 2019-01-29

01/01/2018

Singapore

Singapore

great

greatgreatgreatgreatgreatgreatgreat great great great

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho SHP3000 HiFi Stereo Headphones

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