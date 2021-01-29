Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Âm trầm động, vừa vặn thoải mái
Thiết kế nhẹ với loa neodim 40mm công suất cao; miếng ốp tai tự động điều chỉnh và miếng đệm có lỗ thoát khí, SHP3000 chắc chắn là người bạn đồng hành tốt nhất của bạn khi sử dụng trong nhà.
Trùm tai
Đen
5.0
trên 5
2
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Oldandgrey
29/01/2021
Malaysia
Great value/price
Comfortable earpads, great sound and more important: a cable length of 3 meters, so I can stand up from my chair and move around -a bit- without destroying the plug.
Ưu điểm
See above
Khuyết điểm
???
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Ngày Sử Dụng 2019-01-29
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Ngày Sử Dụng 2019-01-29
Teqnkka
01/01/2018
Singapore
great
greatgreatgreatgreatgreatgreatgreat great great great
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho SHP3000 HiFi Stereo Headphones