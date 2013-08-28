Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
SHL3000WT/00
Âm thanh mạnh mẽ
Chiếc tai nghe Philips SHL3000WT/00 này mang đến cho bạn âm trầm và âm thanh công suất cao. Được thiết kế cùng với miếng ốp tai bằng nệm mềm có thể xoay, bạn sẽ có được trải nghiệm nghe nhạc hoàn hảo trên đường đi.
Kiểu nghe nhạc của DJ
Trắng
Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt thiết bị âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.
4.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Liberace
28/08/2013
Australia
PHILIPS DJ headphones GOOD PRODUCT FOR THE PRICE
For the price, it is good enough for my keyboard playing. Sharp and crisp and not that heavy clumsy big pads over the ears which I can't stand. These don't make your ears sweat and feel hot! Also comes in the most attractive of colors. I bought 2 pairs. Did not really need the DJ effect (switching the phones outwards) but they were there anyway. Wish the cord was longer - stingy with length. Moment I get up from keyboard to reach out for something, it snags and you have to remove the headphones.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho SHL3000WT Headband headphones
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho SHL3000WT Headband headphones