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Ngừng sản xuất

Tai nghe ôm lấy đầu

SHL3000WT/00

4

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Âm thanh mạnh mẽ

Chiếc tai nghe Philips SHL3000WT/00 này mang đến cho bạn âm trầm và âm thanh công suất cao. Được thiết kế cùng với miếng ốp tai bằng nệm mềm có thể xoay, bạn sẽ có được trải nghiệm nghe nhạc hoàn hảo trên đường đi.

Xem tất cả lợi ích

Với kiểu nghe nhạc của DJ

Âm thanh mạnh mẽ

  • Kiểu nghe nhạc của DJ

  • Trắng

Cáp dài 1,2 m lý tưởng khi sử dụng ngoài trời

Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt thiết bị âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.

Có thể gấp phẳng để giúp bạn dễ dàng mang theo

Bộ phận kích âm thanh của loa 32 mm mang đến âm thanh động và công suất cao

Bộ phận kích âm thanh của loa 32 mm mang đến âm thanh động và công suất cao

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

5
3
2
1

28/08/2013

Australia

Australia

PHILIPS DJ headphones GOOD PRODUCT FOR THE PRICE

For the price, it is good enough for my keyboard playing. Sharp and crisp and not that heavy clumsy big pads over the ears which I can't stand. These don't make your ears sweat and feel hot! Also comes in the most attractive of colors. I bought 2 pairs. Did not really need the DJ effect (switching the phones outwards) but they were there anyway. Wish the cord was longer - stingy with length. Moment I get up from keyboard to reach out for something, it snags and you have to remove the headphones.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho SHL3000WT Headband headphones

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho SHL3000WT Headband headphones

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