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Ngừng sản xuất

Tai nghe ôm lấy đầu

SHL3000BL/00

1

| (1) Đánh giá

Âm thanh mạnh mẽ

Chiếc tai nghe Philips SHL3000 này mang đến cho bạn âm trầm và âm thanh công suất cao. Được thiết kế cùng với miếng ốp tai bằng nệm mềm có thể xoay, bạn sẽ có được trải nghiệm nghe nhạc hoàn hảo trên đường đi.

Xem tất cả lợi ích

Tai nghe với kiểu nghe nhạc của DJ

Âm thanh mạnh mẽ

  • Kiểu nghe nhạc của DJ

  • Màu xanh lam

Cáp dài 1,2 m lý tưởng khi sử dụng ngoài trời

Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt thiết bị âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.

Âm thanh loại đóng mang đến khả năng cách ly âm thanh tốt

Âm thanh kiểu đóng của chiếc tai nghe Philips này mang đến khả năng cách âm tốt.

Có thể gấp phẳng để giúp bạn dễ dàng mang theo

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

1.0

trên 5

1

Đánh giá

5
4
3
2

07/09/2014

Australia

Australia

Stopped working after 8 weeks

These headphones stopped working for me after only 8 weeks. I plug them in and no sound. Not happy with this product at all.

Đánh giá này được thực hiện cho SHL3000BL Headband headphones

Đánh giá này được thực hiện cho SHL3000BL Headband headphones

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