Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
SHL3000BL/00
Âm thanh mạnh mẽ
Chiếc tai nghe Philips SHL3000 này mang đến cho bạn âm trầm và âm thanh công suất cao. Được thiết kế cùng với miếng ốp tai bằng nệm mềm có thể xoay, bạn sẽ có được trải nghiệm nghe nhạc hoàn hảo trên đường đi.
Kiểu nghe nhạc của DJ
Màu xanh lam
Chiều dài cáp lý tưởng để giúp bạn tự do đặt thiết bị âm thanh của mình tại nơi bạn muốn.
Âm thanh kiểu đóng của chiếc tai nghe Philips này mang đến khả năng cách âm tốt.
1.0
trên 5
1
Đánh giá
Jodes
07/09/2014
Australia
Stopped working after 8 weeks
These headphones stopped working for me after only 8 weeks. I plug them in and no sound. Not happy with this product at all.
Đánh giá này được thực hiện cho SHL3000BL Headband headphones
Đánh giá này được thực hiện cho SHL3000BL Headband headphones