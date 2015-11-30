Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
SCF876/02
Bảo quản dễ dàng để có những bữa ăn ngon
Được thiết kế dành cho máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 4 trong 1 Philips Avent, giúp bạn không mất nhiều thời gian để phân chia thực phẩm, cất giữ, đông lạnh hay hâm nóng những bữa ăn giàu dinh dưỡng cho bé.
2 Hộp bảo quản có thể sử dụng lại
Cho máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé
Được thiết kế dành cho máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 4 trong 1 Philips Avent. Dễ dàng đông lạnh hoặc hâm nóng những phần thức ăn đã bảo quản.
Bảo quản đúng lượng thức ăn dành cho trẻ ăn dặm đang phát triển.
Nắp hộp kín giúp giữ được hương vị và độ tươi ngon.
Đánh giá
Dựa trên khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến được thực hiện trên toàn cầu với 8.139 người dùng các thương hiệu và sản phẩm chăm sóc mẹ & bé vào năm 2024.