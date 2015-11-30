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Ngừng sản xuất

Philips AventHộp bảo quản thực phẩm tươi

SCF876/02

Bảo quản dễ dàng để có những bữa ăn ngon

Được thiết kế dành cho máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 4 trong 1 Philips Avent, giúp bạn không mất nhiều thời gian để phân chia thực phẩm, cất giữ, đông lạnh hay hâm nóng những bữa ăn giàu dinh dưỡng cho bé.

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thương hiệu được các bà mẹ trên toàn thế giới khuyên dùng1

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Bảo quản dễ dàng để có những bữa ăn ngon

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  • Cho máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé

Dễ dàng đông lạnh hoặc hâm nóng những phần thức ăn đã bảo quản

Dễ dàng đông lạnh hoặc hâm nóng những phần thức ăn đã bảo quản

Được thiết kế dành cho máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 4 trong 1 Philips Avent. Dễ dàng đông lạnh hoặc hâm nóng những phần thức ăn đã bảo quản.

Bảo quản đúng lượng thức ăn dành cho trẻ ăn dặm đang phát triển

Bảo quản đúng lượng thức ăn dành cho trẻ ăn dặm đang phát triển

Bảo quản đúng lượng thức ăn dành cho trẻ ăn dặm đang phát triển.

Nắp hộp kín giúp giữ được hương vị và độ tươi ngon

Nắp hộp kín giúp giữ được hương vị và độ tươi ngon.

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  1. Dựa trên khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến được thực hiện trên toàn cầu với 8.139 người dùng các thương hiệu và sản phẩm chăm sóc mẹ & bé vào năm 2024. 