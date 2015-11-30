Bảo quản dễ dàng để có những bữa ăn ngon

Được thiết kế dành cho máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 4 trong 1 Philips Avent, giúp bạn không mất nhiều thời gian để phân chia thực phẩm, cất giữ, đông lạnh hay hâm nóng những bữa ăn giàu dinh dưỡng cho bé.