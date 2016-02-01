SCF875/02
Dễ dàng chế biến bữa ăn đầy dinh dưỡng cho bé
Philips AVENT hiểu rằng thức ăn bổ dưỡng đóng vai trò thiết yếu trong quá trình phát triển khỏe mạnh của trẻ. Máy hấp và xay 4 trong 1 giúp bạn chế biến những bữa ăn tại nhà ngon miệng, đơn giản và phù hợp với từng nhu cầu của trẻ.Xem tất cả lợi ích
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Hấp là một cách nấu ăn lành mạnh. Công nghệ độc đáo của chúng tôi cho phép hơi nước lưu chuyển từ dưới lên trên, đảm bảo mọi nguyên liệu đều được nấu chín đều mà không cần đun sôi. Các thức ăn đặc, chứa nhiều dưỡng chất và nước dùng được giữ lại cho quá trình xay.
Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ mình cần để chế biến thức ăn bổ dưỡng cho bé trong một bình duy nhất. Sau khi nguyên liệu được hấp chín, tất cả những gì bạn cần làm là nhấc bình lên, lật ngược và khóa chặt bình vào vị trí, để bạn có thể xay tới độ đặc mong muốn.
Từ trái cây và rau xay cực nhuyễn cho đến kết hợp các loại nguyên liệu như thịt, cá và đậu, cuối cùng là cho bé ăn thức ăn to, cứng hơn. Máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 4 trong 1 của chúng tôi hỗ trợ từng bước đi trên hành trình tập ăn.
Máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 4 trong 1 cho phép bạn chế biến những bữa ăn tại nhà bổ dưỡng, tất cả chỉ trong một bình. Bạn có thể cho bé ăn ngay hoặc bảo quản trong hộp cất trữ đi kèm, sau đó hâm nóng lại thức ăn với chức năng hâm nóng hoặc rã đông dễ sử dụng.
Với sự giúp đỡ của Tiến sĩ Emma Williams - chuyên gia dinh dưỡng trẻ em, chúng tôi cung cấp lời khuyên khi tập ăn, cùng với các công thức, ý tưởng nấu ăn ngon miệng và mới mẻ để giúp bạn mang đến cho bé một khởi đầu khoẻ mạnh trong cuộc sống và tạo thói quen ăn uống lành mạnh suốt đời.
Máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 4 trong 1 cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian quý giá và lên kế hoạch trước. Bình có dung tích 1000ml, vì vậy bạn có thể nấu lên đến bốn phần ăn cùng một lúc. Hãy cho bé ăn một phần và bảo quản ba phần trong tủ lạnh hoặc ngăn đông lạnh để dùng sau.
Ngay cả khi bạn đã nấu xong thức ăn, máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 4 trong 1 vẫn rất thiết thực. Bình và lưỡi cắt có thể rửa bằng máy rửa chén và với thiết kế mở của máy, bạn có thể dễ dàng vệ sinh và châm thêm nước vào ngăn chứa nước, cho phép bạn nấu với hơi nước sạch vào mọi lúc.
Tải xuống ứng dụng để được tư vấn về việc cho bé tập ăn. Tìm các công thức nấu ăn bổ dưỡng và dễ chế biến, dành cho mỗi bước đi của bé trong quá trình phát triển. Đọc hướng dẫn nấu ăn từng bước, xem video vui nhộn và cung cấp nhiều thông tin, tìm được nhiều lời khuyên và mẹo hữu ích để giúp việc tập ăn trở nên trơn tru hết mức có thể.
Không cần phải đợi lâu hoặc trông coi thường xuyên. Một tiếng bíp đặc biệt sẽ báo cho bạn biết khi thức ăn được nấu chín hẳn. Điều bạn cần làm là lật bình, xay và cho bé ăn hoặc bảo quản để dùng sau.
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