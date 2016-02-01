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  • Dễ dàng chế biến bữa ăn đầy dinh dưỡng cho bé Dễ dàng chế biến bữa ăn đầy dinh dưỡng cho bé Dễ dàng chế biến bữa ăn đầy dinh dưỡng cho bé
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    Máy hấp và xay 4 trong 1

    SCF875/02

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    Dễ dàng chế biến bữa ăn đầy dinh dưỡng cho bé

    Philips AVENT hiểu rằng thức ăn bổ dưỡng đóng vai trò thiết yếu trong quá trình phát triển khỏe mạnh của trẻ. Máy hấp và xay 4 trong 1 giúp bạn chế biến những bữa ăn tại nhà ngon miệng, đơn giản và phù hợp với từng nhu cầu của trẻ.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 4.950.000 đ

    Máy hấp và xay 4 trong 1

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    Dễ dàng chế biến bữa ăn đầy dinh dưỡng cho bé

    • Hấp, xay, rã đông và hâm nóng.
    • Công nghệ hấp thức ăn bổ dưỡng.
    • Hấp và xay trong cùng 1 bình.
    • Lời khuyên và các công thức chế biến.
    Cách hấp thức ăn độc đáo để nấu ăn lành mạnh

    Cách hấp thức ăn độc đáo để nấu ăn lành mạnh

    Hấp là một cách nấu ăn lành mạnh. Công nghệ độc đáo của chúng tôi cho phép hơi nước lưu chuyển từ dưới lên trên, đảm bảo mọi nguyên liệu đều được nấu chín đều mà không cần đun sôi. Các thức ăn đặc, chứa nhiều dưỡng chất và nước dùng được giữ lại cho quá trình xay.

    Từ hấp cho đến xay, tất cả chỉ trong một bình tiện dụng

    Từ hấp cho đến xay, tất cả chỉ trong một bình tiện dụng

    Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ mình cần để chế biến thức ăn bổ dưỡng cho bé trong một bình duy nhất. Sau khi nguyên liệu được hấp chín, tất cả những gì bạn cần làm là nhấc bình lên, lật ngược và khóa chặt bình vào vị trí, để bạn có thể xay tới độ đặc mong muốn.

    Từ thức ăn nghiền nhuyễn đến to cứng, dành cho từng giai đoạn phát triển

    Từ thức ăn nghiền nhuyễn đến to cứng, dành cho từng giai đoạn phát triển

    Từ trái cây và rau xay cực nhuyễn cho đến kết hợp các loại nguyên liệu như thịt, cá và đậu, cuối cùng là cho bé ăn thức ăn to, cứng hơn. Máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 4 trong 1 của chúng tôi hỗ trợ từng bước đi trên hành trình tập ăn.

    Hấp, xay, rã đông và hâm nóng thức ăn tại nhà

    Hấp, xay, rã đông và hâm nóng thức ăn tại nhà

    Máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 4 trong 1 cho phép bạn chế biến những bữa ăn tại nhà bổ dưỡng, tất cả chỉ trong một bình. Bạn có thể cho bé ăn ngay hoặc bảo quản trong hộp cất trữ đi kèm, sau đó hâm nóng lại thức ăn với chức năng hâm nóng hoặc rã đông dễ sử dụng.

    Các công thức nấu ăn ngon trong giai đoạn tập ăn của Tiến sĩ Emma Williams

    Các công thức nấu ăn ngon trong giai đoạn tập ăn của Tiến sĩ Emma Williams

    Với sự giúp đỡ của Tiến sĩ Emma Williams - chuyên gia dinh dưỡng trẻ em, chúng tôi cung cấp lời khuyên khi tập ăn, cùng với các công thức, ý tưởng nấu ăn ngon miệng và mới mẻ để giúp bạn mang đến cho bé một khởi đầu khoẻ mạnh trong cuộc sống và tạo thói quen ăn uống lành mạnh suốt đời.

    Nấu đến bốn phần ăn cùng lúc với bình 1000ml

    Nấu đến bốn phần ăn cùng lúc với bình 1000ml

    Máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 4 trong 1 cũng sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian quý giá và lên kế hoạch trước. Bình có dung tích 1000ml, vì vậy bạn có thể nấu lên đến bốn phần ăn cùng một lúc. Hãy cho bé ăn một phần và bảo quản ba phần trong tủ lạnh hoặc ngăn đông lạnh để dùng sau.

    Bình và lưỡi cắt có thể rửa bằng máy rửa chén và ngăn chứa nước dễ tiếp cận

    Bình và lưỡi cắt có thể rửa bằng máy rửa chén và ngăn chứa nước dễ tiếp cận

    Ngay cả khi bạn đã nấu xong thức ăn, máy làm thức ăn bổ dưỡng cho bé 4 trong 1 vẫn rất thiết thực. Bình và lưỡi cắt có thể rửa bằng máy rửa chén và với thiết kế mở của máy, bạn có thể dễ dàng vệ sinh và châm thêm nước vào ngăn chứa nước, cho phép bạn nấu với hơi nước sạch vào mọi lúc.

    Khám phá các công thức nấu ăn lành mạnh, video vui nhộn, lời khuyên và mẹo

    Khám phá các công thức nấu ăn lành mạnh, video vui nhộn, lời khuyên và mẹo

    Tải xuống ứng dụng để được tư vấn về việc cho bé tập ăn. Tìm các công thức nấu ăn bổ dưỡng và dễ chế biến, dành cho mỗi bước đi của bé trong quá trình phát triển. Đọc hướng dẫn nấu ăn từng bước, xem video vui nhộn và cung cấp nhiều thông tin, tìm được nhiều lời khuyên và mẹo hữu ích để giúp việc tập ăn trở nên trơn tru hết mức có thể.

    Thông báo bằng tiếng bíp

    Thông báo bằng tiếng bíp

    Không cần phải đợi lâu hoặc trông coi thường xuyên. Một tiếng bíp đặc biệt sẽ báo cho bạn biết khi thức ăn được nấu chín hẳn. Điều bạn cần làm là lật bình, xay và cho bé ăn hoặc bảo quản để dùng sau.

    Thông số kỹ thuật

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Dung tích
      • 1L for steaming, solid food
      • 720ml for blending, liquids
      Chiều dài dây
      70  m
      Điện áp
      220-240V, 50-60Hz
      Mức tiêu thụ điện
      400  W
      Phân loại an toàn
      Class 1

    • Xuất xứ

      Trung Quốc
      Yes

    • Phụ kiện đi kèm

      Kẹp gắp thức ăn
      Yes
      Sách dạy nấu ăn
      Yes
      Hộp bảo quản (120ml)
      Yes

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      • 1 year +
      • 6 - 12 months
      • 6 months +

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