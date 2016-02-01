Từ hấp cho đến xay, tất cả chỉ trong một bình tiện dụng

Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ mình cần để chế biến thức ăn bổ dưỡng cho bé trong một bình duy nhất. Sau khi nguyên liệu được hấp chín, tất cả những gì bạn cần làm là nhấc bình lên, lật ngược và khóa chặt bình vào vị trí, để bạn có thể xay tới độ đặc mong muốn.