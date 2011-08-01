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  • Muỗng tập ăn có đầu mềm Muỗng tập ăn có đầu mềm Muỗng tập ăn có đầu mềm

    Philips Avent Muỗng tập ăn cho trẻ ăn dặm 6 tháng tuổi trở lên

    SCF710/00

    Muỗng tập ăn có đầu mềm

    Muỗng tập ăn cho trẻ ăn dặm Philips Avent SCF710/00 cho các giai đoạn phát triển của con bạn

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 165.000 đ

    Philips Avent Muỗng tập ăn cho trẻ ăn dặm 6 tháng tuổi trở lên

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    Muỗng tập ăn có đầu mềm

    Muỗng tập ăn Avent

    Tay cầm không trượt - dễ nắm, giữ lại trong chén mà không bị trượt

    Tay cầm không trượt - dễ nắm, giữ lại trong chén mà không bị trượt

    Đầu mềm - nhẹ nhàng cho lợi của bé

    Đầu mềm - nhẹ nhàng cho lợi của bé

    Tay cầm vươn dài

    Tay cầm vươn dài

    Thông số kỹ thuật

    • Trọng lượng và kích thước

      Kích thước hộp
      26 (Sâu) X 101 (Rộng) X 245 (Cao)  mm
      Kích thước thực của sản phẩm, ngoại trừ phụ tùng
      155 (Dài) X 23 (Rộng) X 20 (Sâu)  mm
      Khối lượng sản phẩm
      0,053  kg
      Số lượng hộp F trong hộp A
      6

    • Xuất xứ

      Sản xuất tại Trung Quốc

    • Dụng cụ đi kèm

      Muỗng tập ăn
      2

    Badge-D2C

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    • Không có đầu mềm cho thị trường Mỹ

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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