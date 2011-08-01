SCF706/00
Khuyến khích ăn thông qua cách học ăn vui nhộn
Chén nhỏ ăn dặm Philips Avent SCF706/00 cho các giai đoạn phát triển của con bạnXem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
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Trọng lượng và kích thước
Xuất xứ
Dễ sử dụng
Dụng cụ đi kèm
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