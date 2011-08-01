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  • Khuyến khích ăn thông qua cách học ăn vui nhộn Khuyến khích ăn thông qua cách học ăn vui nhộn Khuyến khích ăn thông qua cách học ăn vui nhộn

    Philips Avent Bộ đồ ăn cho trẻ ăn dặm từ 6 tháng tuổi trở lên

    SCF716/00

    Khuyến khích ăn thông qua cách học ăn vui nhộn

    Bộ đồ ăn cho bé Philips Avent SCF716/00 cho các giai đoạn phát triển của con bạn

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    Philips Avent Bộ đồ ăn cho trẻ ăn dặm từ 6 tháng tuổi trở lên

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    Khuyến khích ăn thông qua cách học ăn vui nhộn

    Bộ đồ ăn cho trẻ ăn dặm

    • Không chứa BPA
    Được phát triển với chuyên gia tâm lý trẻ em hàng đầu

    Được phát triển với chuyên gia tâm lý trẻ em hàng đầu

    Đế chống trượt - giúp tránh bị trào

    Đế chống trượt - giúp tránh bị trào

    Thìa sâu lòng và dĩa

    Thìa sâu lòng và dĩa

    Dễ cầm với bàn tay bé nhỏ - lý tưởng cho việc tự ăn

    Dễ cầm với bàn tay bé nhỏ - lý tưởng cho việc tự ăn

    Thông số kỹ thuật

    • Trọng lượng và kích thước

      Kích thước hộp
      90 (Sâu) X 306 (Rộng) X 353 (Cao)  mm
      Khối lượng sản phẩm
      0,523  kg
      Số lượng hộp F trong hộp A
      6

    • Xuất xứ

      Sản xuất tại Trung Quốc

    • Dụng cụ đi kèm

      Chén to
      1
      Đĩa chia
      1  cái
      Chén nhỏ
      1  cái
      Dĩa cho trẻ tập ăn
      1
      Thìa cho trẻ tập ăn
      1

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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