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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Bình tập uống cho bé
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Philips Avent Ly tập uống
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SCF602/12
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Hướng dẫn sử dụng nhanh - English (US)
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Các bộ phận sản phẩm Philips Avent bị đổi màu có an toàn không?
Sản phẩm Philips Avent có dùng được với máy rửa chén không?
Tôi có thể dùng lò vi sóng để hâm nóng bình sữa Philips Avent không?
Sản phẩm Philips Avent có hoàn toàn không chứa BPA và BPS không?
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