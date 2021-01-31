Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Vệ sinh khi di chuyển
Trẻ làm quen với việc uống độc lập dễ dàng với dòng sản phẩm bình tập uống của Philips Avent. Nắp lật mở phía trên giữ cho vòi luôn sạch, ngay cả khi đang đi chơi. Ly có khả năng chống trào tuyệt vời cho dù lắc hoặc ném lên không, nhưng lại dễ uống.
260 ml
Vòi dẹp, cứng cho bé trên 12 tháng tuổi
Có tay cầm
Van chống trào - đã được cấp bằng sáng chế - sẽ kiểm soát dòng chất lỏng để tránh không bị trào ra ngoài, ngay cả khi cầm lật ngược đầu xuống hoặc nghiêng sang hai bên.
Thang đo trên ly để dễ dàng lường dung tích cho bé uống
Vòi không biến dạng khi cắn để bé tự tin uống, lý tưởng cho bé đang mọc răng
5.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Ness20
31/01/2021
Australia
Brilliant
I can't understand why these have been discontinued. It was the ONLY cup which claimed to be non spill - and was. It was good quality, robust and easy to clean. I've not been able to find anything like it - or near as good and ALL of AVENT current cups - baby to toddler can be worked out to spill by a clever child in <2min
Ưu điểm
Does what it claims, robust, easy to clean and lasts years and years.
Khuyết điểm
none except not available anymore.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho SCF602/02 Toddler Cup
Ngày Sử Dụng 2019-01-31
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho SCF602/02 Toddler Cup
Ngày Sử Dụng 2019-01-31
Dựa trên khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến được thực hiện trên toàn cầu với 10.109 người dùng các thương hiệu và sản phẩm chăm sóc mẹ & bé vào năm 2023.