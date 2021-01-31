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Ngừng sản xuất

Philips AventLy tập uống

SCF602/12

5

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Vệ sinh khi di chuyển

Trẻ làm quen với việc uống độc lập dễ dàng với dòng sản phẩm bình tập uống của Philips Avent. Nắp lật mở phía trên giữ cho vòi luôn sạch, ngay cả khi đang đi chơi. Ly có khả năng chống trào tuyệt vời cho dù lắc hoặc ném lên không, nhưng lại dễ uống.

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thương hiệu được các bà mẹ trên toàn thế giới khuyên dùng1

Không trào nước, dễ uống

Vệ sinh khi di chuyển

  • 260 ml

  • Vòi dẹp, cứng cho bé trên 12 tháng tuổi

  • Có tay cầm

Vòi với van chống trào đã được cấp bằng sáng chế

Vòi với van chống trào đã được cấp bằng sáng chế

Van chống trào - đã được cấp bằng sáng chế - sẽ kiểm soát dòng chất lỏng để tránh không bị trào ra ngoài, ngay cả khi cầm lật ngược đầu xuống hoặc nghiêng sang hai bên.

Thang đo trên ly

Thang đo trên ly

Thang đo trên ly để dễ dàng lường dung tích cho bé uống

Vòi cứng cho bé trên 12 tháng tuổi

Vòi cứng cho bé trên 12 tháng tuổi

Vòi không biến dạng khi cắn để bé tự tin uống, lý tưởng cho bé đang mọc răng

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

5.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

4
3
2
1

31/01/2021

Australia

Australia

Brilliant

I can't understand why these have been discontinued. It was the ONLY cup which claimed to be non spill - and was. It was good quality, robust and easy to clean. I've not been able to find anything like it - or near as good and ALL of AVENT current cups - baby to toddler can be worked out to spill by a clever child in <2min

Ưu điểm

Does what it claims, robust, easy to clean and lasts years and years.

Khuyết điểm

none except not available anymore.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho SCF602/02 Toddler Cup

Ngày Sử Dụng 2019-01-31

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho SCF602/02 Toddler Cup

Ngày Sử Dụng 2019-01-31

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Dựa trên khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến được thực hiện trên toàn cầu với 10.109 người dùng các thương hiệu và sản phẩm chăm sóc mẹ & bé vào năm 2023. 